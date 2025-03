65% от превъоръжаването на ЕС ще е европейско оборудване или закупено в общостта

65 на сто от оборудването, необходимо за превъоръжаването на ЕС, да бъде европейско производство и да бъде придобивано само от организации в ЕС, Европейската икономическа общност и Европейската асоциация за свободна търговия. Това е предвидено в Бяла книга за отбраната, представена днес от Европейската комисия в Брюксел.

Според ЕК е възможно до 2030 г. държавите от ЕС да се ползват с отстъпки от бюджетните правила, когато инвестират в отбранителни способности. В тези случаи държавите ще трябва да представят конкретни планове за одобрение от комисията и Съвета на ЕС на обща стойност до 1,5 на сто от техния брутен вътрешен продукт (БВП). Предвижда се решенията да бъдат съгласувани с НАТО.

Държавите от ЕС ще могат да разчитат за тези цели на около 800 милиарда евро, от които 650 млрд. от бюджета на ЕС и 150 млрд. евро заеми. С тези средства ще може да се осигуряват системи за противовъздушна отбрана и боеприпаси, ще бъде развивана инфраструктура с двойно предназначение, ще бъдат подобрени европейските възможности за военно производство.

Комисията предвижда свързване на военнопромишлените комплекси на ЕС и на Украйна. Предлага се Украйна да получи право да участва в съвместни поръчки на държавите от ЕС за отбранително оборудване.

Предвижда се тези предложения да бъдат обсъдени утре на заседание на Европейския съвет.

Europe can no longer afford to be a bystander in its own security.



Today, we take decisive steps to ensure our defence is in our hands.



We are unveiling the ReARM Europe Plan / Readiness 2030 and the White Paper on the Future of European Defence / Readiness 2030 ↓