BBC: Открит е нов цвят, никой човек не го е виждал досега (ВИДЕО)

Екип от учени твърди, че е открил нов цвят, който никой човек не е виждал досега, съобщава BBC.

Откритието е след експеримент в САЩ, в който участниците са получили лазерни импулси в очите си.

Чрез стимулиране на специфични клетки в ретината, участниците твърдят, че са видели синьо-зелен цвят, който учените са нарекли "оло".

Но някои експерти казаха, че съществуването на нов цвят е „спорно“.

Констатациите, публикувани в списанието Science Advances, бяха описани от съавтора на изследването, професор Рен Нг от Калифорнийския университет, като „забележителни“. Той и колегите му смятат, че резултатите могат да доведат до по-нататъшни изследвания на цветната слепота.

Професор Нг, който беше един от петимата души, участвали в експеримента, каза в съботното предаване на BBC Radio 4, че оло е „по-наситен от всеки цвят, който можете да видите в реалния свят“.

„Да кажем, че през целия си живот виждаш само розово, бебешко розово, пастелно розово“, каза той. „И тогава един ден отивате в офиса и някой носи риза и това е най-интензивното бебешко розово, което някога сте виждали, и те казват, че това е нов цвят и ние го наричаме червено“, обясни той.

По време на експеримента изследователите насочват лазерен лъч към зеницата на едното око на всеки участник. Проучването включва петима участници - четирима мъже и една жена, които имат нормално цветно зрение. Трима от участниците - включително професор Нг - бяха съавтори на изследователската статия.

Според изследователската статия участниците са разгледали устройство, наречено Oz, което се състои от огледала, лазери и оптични устройства.

Оборудването е проектирано преди това от някои от участващите изследователи - екип от учени от Калифорнийския университет в Бъркли и Университета на Вашингтон, и актуализирано за използване в това проучване.

