Bloomberg : Хората победиха андроидите на първия смесен маратон в Китай

Някои от най-добрите китайски хуманоидни роботи приеха предизвикателството да се състезават с хора на маратон в събота. Един от тях падна на стартовата линия. Главата на друг падна и се търкулна на земята. Един от тях се срути и се разпадна на парчета, пише Bloomberg.

В обявения за първи в света полумаратон за андроиди само четирима от 21 роботи-бегачи завършиха състезанието в южния технологичен център на Пекин E-Town в рамките на определените четири часа. Победител стана двуметровият Тиангун Ултра, който стигна до финалната линия за два часа и 40 минути, далеч след едночасовото представяне на златните медалисти от човешкия отбор. Повече от три часа бяха необходими на другите три бота, които успяха да изминат трасето от 13 мили (20,9 км).

🚨🤖🏅

"Tiangong Ultra" clinched the WORLD'S FIRST humanoid robot half-marathon title with a time of 2h40m in Beijing E-Town!



📌 Race Highlights:

20 teams participated | "Human-robot co-run" format



🔋 Rules: Battery swaps & repairs allowed (time counted toward results). pic.twitter.com/iz01zHll5j