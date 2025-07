Турция разкъсана от пожари на запад и снеговалежи на изток (ВИДЕО)

Снеговалежи удариха днес платата в североизточна Турция, докато пожарникарите се бореха с пламъците на 1600 километра западно по крайбрежието.

Сняг е паднал в много провинции в източната част на Анатолия, като Ризе, Трабзон, Байбурт и Ерзурум при безпрецедентни метеорологични условия от десетилетия, според турските медии, цитирани от гръцкото издание "То Вима".

Сняг и проливни дъждове

Според местен журналист, който е говорил с AFP от Ризунда, снеговалежът е продължил почти пет часа: "Аз съм на 65 години, прекарах почти целия си живот в Ризунда, това е първият път, когато виждам сняг през юли", каза Генджага Карафазлиоглу пред агенция "Франс прес".

"Валял е сняг около 4 до 5 часа", описа той ситуацията и продължи. "Регионът Артвин (близо до границата с Грузия) беше най-засегнат. В Ризунда сме свикнали с климатични аномалии... Възрастните хора казват, че вече са виждали сняг през юли преди 30-40 години, но не и оттогава".

Кадри, излъчени от Ризунда от информационната агенция DHA, показват каменна къща, покрита с над 10 сантиметра сняг. Валяло е сняг в цялата североизточна част на страната на площ с дължина приблизително 100 километра.

Според държавната информационна агенция Anadolu Agency проливни дъждове са ударили провинция Трабзон и са преминали в сняг на някои места, тъй като температурата на въздуха е отбелязала рязък спад.

Борба с пламъците

В пълен контраст с това, на 1600 километра на запад, туристическият регион Измир продължава да се сблъсква с пожари, подхранвани от суша и ветрове от 85 километра в час.

Двама души са загинали, а хиляди са евакуирани от горските пожари бушуват в Турция, предава Channel 4 News. В провинция Измир, където са концентрирани най-тежките пожари , две трети от пожарите вече са овладени.

#Turkey in flames #Wildfires rage through #izmir Walls of fire on highways, skies glowing red, trees exploding into ash Homes ablaze, 42,000+ evacuated Firefighting underway by air & land Videos: Turkish social media pic.twitter.com/Mb5q28yTNq

Очаква се живакът да се повиши този уикенд, достигайки поне 40 градуса по Целзий в началото на следващата седмица на западното крайбрежие и в югоизточната част на страната. Властите също така издадоха предупреждение към жителите на Анкара, където се очаква живакът да надхвърли 36 градуса по Целзий.

Two people are dead and thousands have been evacuated as wildfires blaze in Turkey. In the Izmir province, where the worst fires are concentrated, two thirds of the fires have now been contained. pic.twitter.com/bzIumFA3WS