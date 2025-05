Daily Mail: Англичаните се местят в България, където има къщи за 3500 евро, слънце, спокоен живот и хубави хора

Все повече хора избират да купуват жилища в България, привлечени от изключително ниските цени, ниската цена на живот и мекия климат. Някои купуват къщи, без дори да ги видят първо.

Известна със своите черноморски брегове, курорти и добре запазена архитектура, България се е превърнала в привлекателна дестинация за тези, които търсят по-спокоен и по-достъпен живот.

Според преброяването от 2021 г. около 4500 британци вече живеят там, почти двойно повече от броя през 2011 г. Много от тях бягат от огромните лихви по ипотеките и високите разходи за живот в Западна Европа, предпочитайки да инвестират в скромни, но жилища с потенциал.

This Welsh family sold up in the UK and bought a house in Bulgaria for £8k without even viewing it. This is what they got pic.twitter.com/4Uon4kL0sg