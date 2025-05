F-47 вече има официално обявен боен радиус от "1000+" морски мили

Началникът на щаба на Военновъздушните сили на САЩ, генерал Дейвид У. Алвин, публикува инфографика в своя X акаунт, която сравнява изтребители от 4-то, 5-то и бъдещите 6-то поколение на неговите сили, както и предстоящите "изтребителни дронове" по програмата Collaborative Combat Aircraft (CCA) на ВВС на САЩ. Макар и много обобщена, графиката ни предоставя първите официални показатели за някои от тези самолети, включително заявяването, че изтребител F-47 от следващо поколение Air Dominance на Boeing ще има боен радиус от "1000+" морски мили.

Our @usairforce will continue to be the world’s best example of speed, agility, and lethality. Modernization means fielding a collection of assets that provide unique dilemmas for adversaries—matching capabilities to threats—while keeping us on the right side of the cost curve. pic.twitter.com/vqjxCdBYid