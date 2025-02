Google преименува Мексиканския залив на Американски залив в своето приложение Maps за потребителите в САЩ, съобщава The New York Times.

Компанията започна да прилага промяната, след като правителството на САЩ актуализира името в официалните си карти, се казва в изявление на Google от понеделник. Президентът на САЩ Доналд Тръмп нареди на американските власти да направят промяната в официалните карти в указ, който подписа в първия ден от встъпването си в длъжност.

I was today years old when I found out Google Maps actually changed it from The Gulf of Mexico to the Golf of America… good thing Apple Maps still has it as Gulf of Mexico. As it should be because wtf is this nonsense. pic.twitter.com/2WCBTrsGCT