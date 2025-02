"MAGA не прощава!": Тръмп се подигра на освиркванията срещу Тейлър Суифт (ВИДЕО)

Въпреки че отборът, който подкрепя, загуби "Супербол", Доналд Тръмп имаше причина да бъде весел, след като феновете в Ню Орлиънс го аплодираха на стадиона, докато в същото време освиркваха Тейлър Суифт.

По време на мача, в който Филаделфия Ийгълс победи Канзас Сити Чийфс, президентът публикува скрийншот в своята социална медийна платформа Truth Social от акаунт, наречен Libs of TikTok, показващ клипове с реакции на фенове както към него, така и към поп мегазвездата.

„Тръмп получава огромни аплодисменти на Super Bowl, докато Тейлър Суифт е освирквана – Светът се лекува“, пише в акаунта. Самият Тръмп пък написа: MAGA не прощава!

И Тръмп, и Суифт се бяха появили на джъмботрона в Caesar’s Superdome, но реакциите на тълпата се различаваха значително. Част от феновете изглежда избухнаха в аплодисменти, когато президентът беше показан на екрана. Но за разлика от това, когато Суифт беше показана, тълпата избухна в освирквания, което изглежда я изненада.

Певицата погледна към хората, които бяха с нея, направи объркана физиономия, преди да погледне леко камерата. След това Суифт попита: "Какво се случва?"

Taylor Swift got showed on the big screen and got booed aggressively.



She asks: "What's going on?"pic.twitter.com/1CSLjNanmK