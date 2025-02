Militarnyi: Украйна чака около 100 ракети IRIS-T от Германия

Украйна ще получи около 100 управляеми ракети IRIS-T от Германия в близко бъдеще. Германската мисия към НАТО съобщи това в социалната медийна платформа X след 26-ата среща на Контактната група по отбраната на Украйна.

"Бъдеща подкрепа за Украйна под формата на оборудване и военно обучение беше потвърдена на днешната среща на групата с участието на повече от 50 държави. Германия ще продължи да играе важна роля в тази подкрепа и обяви доставката на около 100 управляеми ракети IRIS-T в Украйна в близко бъдеще", се казва в изявлението, цитирано от Militarnyi.

Мисията също така добави, че съвместните предприятия с украинската отбранителна индустрия, особено в разработването на безпилотни самолети и поддържането на бойни машини на пехотата и бойни танкове, играят важна роля в подкрепата на Украйна и укрепването на нейната индустриална база. Отбелязва се, че Германия също се възползва от "взаимния трансфер на знания".

Мониторинговият проект на Германската помощ за Украйна уточнява, че това вероятно ще бъде доставката на зенитни ракети за системата IRIS-T, които бяха обявени по-рано.

Because it has been shared today by some people that Germany will deliver 100 IRIS-T missiles to Ukraine, I would just like to mention that this is not a new pledge, and it will be a little bit more than 100.



On the 9th of January, around 50 IRIS-T missiles were pledged by the…