Над 10 млн. евро инвестиции за ключови обекти в Стара Загора

Започват мащабни инфраструктурни проекти

Община Стара Загора започва тази пролет три мащабни инфраструктурни проекта, които обхващат обновяване на ключов пътен участък и комплексно благоустрояване на два жилищни квартала. Това са „Зора“ и „Градински“, като предвидените дейности там включват цялостен ремонт на уличната мрежа и тротоарните настилки, благоустрояване на междублокови пространства, изграждане на зони за паркиране и нови детски площадки.

Стойността на проектите за обновяване на кварталите е над 10 млн. евро.

Пътният участък, на който ще бъде реновирана настилката е по бул. „Славянски“ , в зоната от бул. „Патриарх Евтимий“, до зала ДЗУ. Проектът предвижда изграждане на кръгово кръстовище, както и ремонт на мостовите съоръжения в обхвата на трасето.

Зам.-кметът на Стара Загора - арх. Мартин Паскалев съобщи, че при подходящи метеорологични условия ремонтните дейности могат да започнат още през месец март. Движението няма да бъде спирано изцяло – строително-монтажните работи ще се извършват поетапно, с цел осигуряване на преминаването по една от ключовите пътни артерии на града.

Трите обекта са със срок на изпълнение от 12 месеца, като се очаква дейностите да приключат до пролетта или лятото на следващата година.

