Русия изглежда е започнала да разполага своите конни войски в Украйна, тъй като се появяват съобщения, че президентът Владимир Путин почти е изчерпал съветските си военни запаси, пише Newsweek. Медията се е свързала с руското правителство за коментар чрез имейл.

Защо има значение

Докладите, че руската армия използва коне във войната, предполагат, че Путин прибягва до крайни мерки поради недостиг на оборудване, причинен от неговата пълномащабна инвазия в Украйна, започнала през 2022 г. Конфликтът доведе до най-голямото изчерпване на руската военна техника от 80 години, съобщи независимото издание The Insider по-рано този месец.

"World's second army" in all its glory. Rolling back to the times of the Russian Empire - complete with cavalry and drafting representatives of national minorities as cannon fodder.



These soldiers are from the Republic of Sakha, a region incredibly rich in natural resources.… pic.twitter.com/FNFQoioT2S