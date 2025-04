Newsweek: Франция тренира с ядрени самолети Rafale за пълномащабен конфликт с Русия (ВИДЕО)

Реактивните самолети Rafale на френските въздушно-космически сили са сред самолетите, участващи в учение за прожекция на мощност, което включва операции над Швеция, пише Newsweek.

Френските военновъздушни и космически сили описаха учението като стратегическо, предназначено „да утвърди нашето присъствие, да укрепи партньорствата и да демонстрира нашия ангажимент към европейската сигурност, заедно с нашите съюзници“.

Последното издание на учението Pégase 25 идва в момент, когато европейските членки на НАТО се стремят да укрепят способностите си за възпиране независимо от Съединените щати, като Франция е в центъра на тези дискусии.

📍Far North | PEGASE 25 kicks off



🇫🇷 combat power deployed to Northern Europe.

🎯 A concrete commitment to European security, side by side with our allies, to deter and defend.



Next stop: 🇸🇪 pic.twitter.com/jcZ84pAQQQ