"Thank you, America!": Колко пъти Зеленски благодари на американците?

Драматична среща се разигра в Овалния кабинет в петък, където президентът Доналд Тръмп и вицепрезидентът Джей Ди Ванс разкритикуваха украинския президент Володимир Зеленски за това, което те нарекоха "липса на благодарност".

„Трябва да сте благодарни. Нямате козове“, каза Тръмп на Зеленски. "Трябва да си по-благодарен."

Ванс влезе в резкия тон, обръщайки се към госта с въпроса: „Казахте ли благодаря веднъж през цялата тази среща?“

Срещата взе неочакван обрат с нарастването на напрежението. Тръмп призова Зеленски да обмисли сключването на мир с Русия, но украинският лидер отблъсна това. След това Ванс го обвини в неуважение и посочи, че той обвинява администрацията на САЩ, която според него само се е опитвала да предотврати унищожаването на Украйна.

Въпреки че този обмен направи глобални заглавия, записите показват, че Зеленски всъщност е благодарил на Америка многократно след пълномащабното нахлуване на Русия през 2022 г.

След напрегнатото си посещение в Белия дом, Зеленски публикува в "X": „Благодаря ви, Америка, благодаря ви за подкрепата, благодаря ви за това посещение. Благодаря ви @POTUS (президентът на САЩ - бел ред.), Конгреса и американския народ. Украйна се нуждае от справедлив и траен мир и ние работим точно за това". Това обаче беше едва последния от десетки пъти, в които президентът на Украйна е благодарил на САЩ и американския народ за помощта им в отблъскването на руската инвазия.

В свой материал по темата CNN припомни 33 случая, в които Зеленски публично е изразил благодарността си.

Първият от тях е броени дни преди началото на руската инвазия - на 21 януари 2022 г., "X": „Благодаря ти, @POTUS, за безпрецедентната (американска) дипломатическа и военна помощ за (Украйна).“

Thank you @POTUS for the unprecedented 🇺🇸 diplomatic and military assistance for 🇺🇦. https://t.co/GfxDqdl1q8 — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 21, 2022

Последният път, в който Зеленски благодари, вече на настоящата американска администрация, е на 12 февруари 2025 г., в "X": „Проведох смислен разговор с @POTUS. Говорихме надълго и нашироко за възможностите за постигане на мир, нашата готовност да работим заедно на ниво екип и технологичните възможности на Украйна – включително дронове и други напреднали индустрии. Благодарен съм на президента Тръмп за неговия интерес към това, което можем да постигнем заедно."

I had a meaningful conversation with @POTUS. We long talked about opportunities to achieve peace, discussed our readiness to work together at the team level, and Ukraine’s technological capabilities— including drones and other advanced industries. I am grateful to President Trump… pic.twitter.com/2SIOTX3jEp — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 12, 2025

CNN plays clips of Zelenskyy saying thank you. Rubio responds that Zelenskyy didn’t say thank you today and didn’t say thank you for what Trump did for Ukraine in his first term pic.twitter.com/dyz3inqBPf — Acyn (@Acyn) March 1, 2025

Потребите в социалните мрежи също се заеха да броят благодарностите на Владимир Зеленски към САЩ и техните лидери.