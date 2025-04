The National Interest: Американски изтребител за 60 милиона долара е паднал от самолетоносач по време на операция в Червено море

Американският военноморски флот загуби изтребител на стойност 60 милиона долара, след като той падна зад борда по време на операции на самолетоносача в Червено море, пише The National Interest.

Изтребителят F/A-18 Super Hornet падна в морето, докато самолетоносачът USS Harry S. Truman извършваше маневри за отклонение – вероятно в отговор на ракетна заплаха от хуси.

US Navy Loses F/A-18 Fighter Jet During Houthi Attack in Red Sea

The $60 million fell overboard when the aircraft carrier USS Harry Truman made a hard turn to evade Houthi fire

by Dave DeCamp @DecampDave #Yemen #Houthis #USNavy #RedSea https://t.co/tSOuzJaHFE