Агенти на руската агенция за външно разузнаване са изпратени от Путин по следите на журналисти в цяла Европа

Руската агенция за външно военно разузнаване ГРУ е възложила на своите агенти задачата да събират информация за критици на Путин и Русия, за да предприемат „активни мерки“ срещу тях, според независимо разследващо издание, пише Newsweek.

В публикация в Telegram във вторник, Центърът „Досиета“, разследващо звено, финансирано от критикът на Кремъл в изгнание Михаил Ходорковски, заяви, че руското ГРУ се опитва да събере данни за „лидери на общественото мнение в Европа, които не са съгласни с руското правителство“.

Putin's spies are building a hit list of journalists, politicians, and public figures across Europe.



GRU agents are ordered to collect home addresses of Kremlin critics for potential "active measures," @dossier_center reveals



🧵Here’s why they’re doing it — and please RT pic.twitter.com/x1kcgNqiK8