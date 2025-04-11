Азис: Израснах в семейство, в което имаше насилие и когато баща ми почина, окото ми не мигна

Когато той умря, знаех, че майка ми се е отървала от едно бреме

Азис сподели, че е израснал в семейство, в което насилието е било част от ежедневието.

"Бащи ми много биеше майка ми, но тя не се даваше. Израснал съм в семейство, в което е имало чудовищно насилие. Заради алфа-мъжкар", сподели Азис в подкаста на Елизабет Методиева.

"Никога не му простих. Това не се прощава. Аз не го обичам заради това. Не съм го обичал, защото не можеш да обичаш някой, който бие майка ти и да го видиш как с ръцете си смазва майка ти... как да го обичаш после? Никога не съм го обичал. Винаги ме е било срам от него", разказа през сълзи певецът.

Азис с майка си

Изпълнителят не крие, че дори е взимал нож, за да го насочи към баща си.

"Така и не го заобичах този човек. И дори когато умря, окото ми не мигна, защото знаех, че майка ми се е отървала от едно бреме, което няма спасение", призна той.