Американската посланичка в Украйна напуска поста си преждевременно

Посланичката на САЩ в Украйна Бриджит Бринк обмисля сериозно дали да се оттегли от поста си и да напусне американската дипломатическа служба, предаде Reuters, като отбелязва, че това би увеличило несигурността в отношенията между Вашингтон и Киев.

Бринк бе номинирана от президента Джо Байдън и заема поста от 2022 година. Според източниците на агенцията тя ще напусне по собствено желание.

Засега няма коментар от Държавния департамент на САЩ, предаде БТА.

Ако напусне поста, Бринк ще се нареди сред най-високопоставените дипломати, напуснали американската дипломатическа служба от 20 януари насам, когато президентът Доналд Тръмп встъпи в длъжност, отбелязва Ройтерс. В момента администрацията на Тръмп се опитва да договори руско-украинско споразумение за прекратяване на войната в Украйна.

Повечето професионални служители в дипломатическата служба на САЩ продължават да работят независимо от смяната на президентските администрации.

Бринк неотдавна беше подложена на критики в Украйна заради реакцията си на руския удар, който засегна детска площадка в родния град на президента Володимир Зеленски - Кривой Рог, при което загинаха 11 възрастни и 9 деца. Тя писа в "Екс" за удара, но не спомена Русия.

На свой ред Зеленски разкритикува посолството на САЩ, като определи в "Екс" реакцията като "изненадващо разочароваща".

"Толкова силна държава, толкова силен народ и все пак толкова слаба реакция. Те се страхуват дори да произнесат думата "руска", когато говорят за ракета, убила деца", каза тогава Зеленски.

В последвалите си постове, посветени на смъртоносния удар в Кривой Рог, Бринк обаче споменава, че става въпрос за изстреляна от Русия ракета.

Today I paid my respects to the families & loved ones of those killed, including 9 children, in a Russian cluster missile attack in Kryvyi Rih on April 4. This horrible attack underscores the urgency of a full ceasefire & a just and lasting peace. pic.twitter.com/fcUjigq05r