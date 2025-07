Американските сателитни интернет терминали Starlink спряха да работят по цялата фронтова линия на Украйна

Американските сателитни интернет терминали Starlink спряха да работят по цялата фронтова линия, съобщава Страна.uа, позовавайки се на украински военен с позивна „Шадоу“.

Скоро стана известно, че проблеми с покритието възникват по целия свят.

Вицепрезидентът на Starlink Майкъл Никълс е написал за това на страницата си в социалната мрежа X.

Starlink has now mostly recovered from the network outage, which lasted approximately 2.5 hours. The outage was due to failure of key internal software services that operate the core network. We apologize for the temporary disruption in our service; we are deeply committed to… https://t.co/ffFYM1Z7tD