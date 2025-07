Изключително природно явление шокира учените - в най-сухото място на Земята заваля сняг (ВИДЕО)

Над пустинята Атакама, най-сухото място на Земята, на 25 юни се разкри необичайна гледка – регионът е покрит от снеговалеж.

Това явление е толкова рядко, че метеоролозите потвърдиха, че това е първият снеговалеж от десетилетия, пише Dailygalaxy. Снимка на заснежения пейзаж на пустинята е направена от спътника на НАСА Terra. Това явление представлява особен интерес за учените, като се има предвид географията на пустинята, която е повлияна от ефекта на дъждовната сянка от чилийските Анди.

