Американски милиардер призова Тръмп да отложи въвеждането на митата

Ръководителят на инвестиционния фонд Pershing Square Бил Акман предложи на президента Доналд Тръмп да замрази въвеждането на американски мита за 90 дни. На страницата си в платформата Х американският милиардер написа, че е необходимо да се отдели време за преговори и разрешаване на несправедливи асиметрични тарифни споразумения, както и за привличане на трилиони долари нови инвестиции в Съединените щати.

"Президентът има възможност да поиска 90-дневен тайм-аут, да преговаря и да разреши несправедливи асиметрични тарифни сделки и да предизвика трилиони долари нови инвестиции в страната ни. Ако от друга страна на 9 април започнем икономическа ядрена война срещу всяка страна по света, бизнес инвестициите ще спрат, потребителите ще затворят портфейлите и джобните си книжки и ще навредим сериозно на репутацията си пред останалия свят, която ще отнеме години и потенциално десетилетия, за да я възстановим", предупреди Акман.

Според бизнесмена решението на президента да обърне внимание на несправедливата тарифна политика на чуждестранните партньори на Съединените щати е правилно, но суровостта на мерките в отговор подкопава доверието на света в самите САЩ като икономически партньор.

Ако Тръмп не смекчи плановете си за въвеждане на мита на 9 април, тогава Съединените щати, както пише ръководителят на инвестиционния фонд, ще бъдат изправени пред "икономическа ядрена зима".

"Страната е 100% зад президента за определяне на глобална система от тарифи, която постави страната в неизгодно положение. Но бизнесът е игра на увереност и увереността зависи от доверието. Президентът Доналд Тръмп

издигна въпроса за митата до най-важния геополитически въпрос в света и той привлече вниманието на всички", подчерта все пак в началото на изявлението си Акман.

The country is 100% behind the president on fixing a global system of tariffs that has disadvantaged the country. But, business is a confidence game and confidence depends on trust.



President @realDonaldTrump has elevated the tariff issue to the most important geopolitical…