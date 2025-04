Тръмп: Сделката за TikTok беше близо, докато Китай не се отказа заради митата

Президентът на САЩ Доналд Тръмп потвърди, че сделката за продажба на активи между китайската компания ByteDance, която е собственик на социалната мрежа TikTok, и американските власти се е провалила след решението му да наложи мита върху китайските стоки, съобщава CNN.

"Като цяло това е вярно“, заявява Тръмп в отговор на репортерски въпроси и уточнява: "Според съобщенията сме имали сделка с TikTok, до голяма степен без сделка, но много близо до нея, и след това Китай е променил условията на сделката заради митата.“

🚨China reportedly withdrew from a near-final TikTok deal due to U.S. tariffs, highlighting the ongoing trade tensions



President Trump stated that China would approve the deal in 15 minutes if tariffs were cut, proving power of the tariffs



