Стрелба с четирима убити в американски бар, стрелецът е избягал

Четирима души са убити в бар в американския щат Монтана, а стрелецът е на свобода, съобщава полицията. Заподозряният Майкъл Пол Браун, 45-годишен, е на свобода, след като според полицията е открил огън, което е довело до издирване с участието на екипи на SWAT и ФБР, предава The Sun.

🚨 Montana Bar Shooting – Aug 1



Gunman opened fire at The Owl Bar in Anaconda, killing 4 (bartender + 3 patrons)



Suspect: Michael Paul Brown, Iraq war vet, fled in white Ford F‑150



SWAT, FBI, ATF in manhunt



Residents told to shelter in place#Montana #MARK #Anaconda #paofc pic.twitter.com/J0KImiV7qy