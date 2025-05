Археолози откриха град на маите на близо 3 000 години в Гватемала

Археолози откриха останки от град на маите на близо 3 000 години в северната част на Гватемала, с пирамиди и паметници, които показват, че е бил важен церемониален обект, съобщава The Guardian.

Цивилизацията на маите възниква около 2000 г. пр.н.е., като достига своя разцвет между 400 и 900 г. от н.е. на територията на днешните южно Мексико и Гватемала, както и на части от Белиз, Салвадор и Хондурас.

Градът, наречен Лос Абуелос, което на испански означава „Бабите и дядовците“, някога се е намирал на около 21 км от важния археологически обект Уаксактун в северния департамент Петен на Гватемала, се казва в изявление на Министерството на културата на страната.

