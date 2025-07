Археолози откриха средновековен рицар под затворена сладоледена зала в Полша

Археолози откриха останките на средновековен рицар, заровени под затворена сладоледена зала в полския град Гданск, съобщава CNN.

Експертите работят на мястото в историческия квартал Śródmieście (център на града) от 2023 г. и първоначално са открили средновековна надгробна плоча, украсена с издълбано изображение на рицар, се казва в изявление на полската археологическа фирма ArcheoScan, изпратено до CNN.

След това, по-рано през юли, надгробната плоча е била вдигната и е разкрила пълния скелет на възрастен мъж, за когото се смята, че е живял около XIII или XIV век.

Находката е от „изключително значение“ и е „едно от най-важните археологически открития в Полша през последните години“, казва в изявлението Силвия Куржинска, археолог и директор на ArcheoScan.

Надгробната плоча е изработена от готландски варовик, който е бил високо ценен през Средновековието, а релефът изобразява рицар с верижна броня и крачоли, с меч и щит.

Плочата е с дължина около 150 см и важни детайли от творбата все още могат да се видят, въпреки че е частично повредена.

Това отличава надгробната плоча от по-голямата част от късносредновековното гробно изкуство, което според Куржинска се ограничава до изписани епитафии, хералдически пана или християнски кръстове.

След като вдигат камъка, археолозите откриват останките на мъж, който е бил висок 170-180 см, много повече от средния ръст през Средновековието, според Куржинска.

