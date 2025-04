Бела Рамзи има аутизъм

Младата актриса позира за корицата на „Vogue“

Звездата от „Game of Thrones“ и „The Last of Us“ Бела Рамзи ще украси корицата на априлския брой на британския „Vogue“. Актрисата участва във фотосесия и призна в интервю, че е била диагностицирана с аутизъм.

21-годишната Бела позира за лъскавото списание в модели на известните модни марки Burberry, Louis Vuitton, Ermanno Scervino и Alexander McQueen преди премиерата на втория сезон на прочутия сериал на HBO „The Last of Us“, в който тя играе главната героиня Ели. Звездата каза, че на снимачната площадка на сериала за първи път започнала да мисли за диагнозата си, след като член на екипа, който има дъщеря с аутизъм, предположил, че Рамзи също страда от тази болест. Тогава Бела решила да се подложи на преглед, тъй като „винаги се е чудила за това“.

„Бях диагностицирана с аутизъм, докато снимах първия сезон на „The Last of Us“, каза Рамзи и отбеляза, че това е „освобождаващо“ за нея.

Като дете Бела постоянно се чувствала не на място в училище. Тя описва себе си като „самотник“, който предпочита да общува повече с възрастни, отколкото с връстниците си. Съществували и други симптоми, характерни за диагнозата: сензорни проблеми, типични за хората от аутистичния спектър, болезнена свръхчувствителност.

„Диагнозата ми позволява да вървя през света с повече снизхождение към себе си затова, че не мога да върша прости ежедневни задачи, които всички останали изглежда могат.“

Аутизмът е заболяване на нервната система, което се проявява предимно в различни форми на изоставане в развитието и нежелание за контакт с другите. Болестта често включва ограничено, стереотипно, повтарящо се поведение.

Бела Рамзи е родена в Нотингам и от дете участва в театрални постановки. На 10-годишна възраст тя постъпва в местно училище за млади актьори, а три години по-късно дебютира на екрана в сериала "Игра на тронове" като Лиана Мормонт. За ролята си в „The Last of Us“ Бела е номинирана за „Еми“, „Златен глобус“, „Critics' Choice Awards“ и „SAG Awards“. Звездата се сблъска с онлайн тормоз от страна на феновете на видео-играта „The Last of Us“, на която се базира сериалът. Актрисата беше наречена недостатъчно красива в сравнение с игровата версия на нейната екранна геройня Ели. Заедно с Педро Паскал, 49, Рамзи изпълнява главна роля в хитовата адаптация на HBO по популярната видеоигра.

Сериалът, създаден от Крейг Мейзин и Нийл Дракман, представя антиутопична история, в която гъбична инфекция опустошава човечеството, превръщайки заразените в подобни на зомбита същества, докато обществото се разпада.