Белият дом: Започна телефонният разговор между Тръмп и Зеленски

Телефонният разговор между президента на САЩ Доналд Тръмп и държавният глава на Украйна Володимир Зеленски е започнал. Това съобщи преди броени минути помощник-началникът на Белия дом и заместник-началник на администрацията Дан Скавино.

"Случва се сега – президентът Тръмп е в Овалния кабинет на разговор с президента на Украйна Володимир Зеленски", обяви Скавино в профила си в социалната мрежа Х.

Happening Now—President Trump is in the Oval Office on a call with President Volodymyr Zelenskyy of Ukraine.