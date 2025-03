Тръмп: Помощта за Украйна не е обсъждана с руския президент Владимир Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп каза, че помощта за Украйна не е била обсъждана в разговора му с руския президент Владимир Путин във вторник, въпреки че Кремъл каза, че руският лидер е призовал за прекратяване на военната помощ за Киев. Тръмп направи коментарите в интервю за предаването "The Ingraham Angle" на Fox News.

„Не говорихме за помощ, изобщо не говорихме за помощ. Говорихме за много неща, но помощта никога не беше обсъждана”, заяви американският президент.

Доналд Тръмп описа почти двучасовия си телефонен разговор с руския президент Владимир Путин във вторник в Белия дом като „страхотен“.

President Trump said tonight that he had a "great" call today with President Putin of Russia that lasted nearly two hours.

