Бианка Ченсори - Гола на „Грамите“

Невиждан скандал се разигра на 67-ата церемония по връчването на най-престижните и обсъждани музикални награди “Грами”. Рапърът Кание Уест и съпругата му Бианка Ченсори бяха изгонени с полиция от събитието, след като 30-годишната дизайнерка и модел се появи чисто гола, с напълно прозрачна рокля, с която шокира зрители по целия свят. Твърди се, че двойката дори не е била официално поканена на церемонията.

На церемонията в неделя Бионсе - най-номинираният и най-награждаваният изпълнител в историята на наградите “Грами”, най-после спечели изплъзващото й се топ отличие за албум на годината. Бионсе водеше с най-много номинации - цели 11, но спечели само в 3 от категориите - за албум на годината, най-добър кънтри албум и най-добро кънтри изпълнение в дует.

Големият победител на вечерта е рапърът Кендрик Ламар, който грабна 5 трофея с песента си Not Like Us. Парчето спечели в категориите песен на годината, запис на годината, най-добра рап песен, най-добро рап изпълнение и най-добър музикален видеоклип. Not Like Us е песен, прицелваща се в рапъра Дрейк, който Кендрик Ламар обвинява в сексуални връзки с непълнолетни.

Победителите обаче останаха на заден план, тъй като вчера медии и фенове по целия свят говорят само за поредната провокация на половинката на вечно забъркващия се в скандали рапър Кание Уест - Бианка Ченсори. Тук е моментът да припомним, че Кание е бивш съпруг на най-известната и богата риалити звезда в света - Ким Кардашиян, с която се разведоха след серия шумни скандали, и освен това участваше в надпреварата за президент на САЩ пред 2020 година, събирайки 60 000 гласа в подкрепа на своята кандидатура. Уест не веднъж се е държал неадекватно, освен това признава, че страда от биполярно разтройство.

Този път в центъра на скандала се оказа съпругата му Бианка - 30-годишната дизайнерка и модел, която не веднъж провокира с тоалетите си, този път си показа всичко в напълно прозрачна рокля, носена без бельо - за голям шок на социалните медии и зрителите.

Интересното е, че двойката е видяна да води разгорещен спор на червения килим, малко след като са пристигнали на събитието. “Кание заповяда на Бианка да се съблече гола и да направи сцена, твърди четецът на устни Никола Хиклинг, цитиран от “Дейли мейл”. “Остави палтото зад себе си и се обърни”, прошепнал Кание, твърди Хиклинг. “Някой трябва да спаси Бианка Ченсори от Кание Уест”, пишат възмутени потребители в социалните мрежи.

Освен заради връзката си с Кание Уест, всъщност Бианка е известна и заради работата си за Yeezy. В момента тя е криейтив директор в Yeezy, компанията за облекло и аксесоари на Кание. На 7 декември 2022 г. Уест пусна песен, вдъхновена от нея, озаглавена “Censori Overload” в Instagram. По-късно същия месец двамата се ожениха.

Скоро след като стана официално известна аферата на дизайнерката Бианка Ченсори с рапъра Кание Уест, мнозина започнаха да обвиняват момичето в алчност. Медиите писаха, че тя е била привлечена преди всичко от парите, въпреки че Ченсори никога не е имала нужда от тях. Тя е израснала в Мелбърн, Австралия, и нейното фамилно име е доста известно, особено в ъндърграунда.

Всички мъже в семейството на Бианка са свързани с местната мафия и имат огромно влияние. Затова близките на Кание Уест се безпокоят за неговата безопасност, след като се утвърди мнението, че именно той е човекът, който кара съпругата си да ходи полугола по улиците и на светски събития. Всъщност никой не знае чия точно е идеята за екстравагантните дрехи на Бианка и защо се излага по този начин.

Семейството й е от австралийската мафия

Семейството на Бианка крие много тайни и е доста опасно. Бащата Лео е излежал пет години затвор за притежание на наркотици, оръжия и боеприпаси, а брат му, когото наричат “Ал Капоне от Мелбърн”, е осъден на смърт за убийството на сервитьор. Присъдата обаче така и не влиза в сила. Смъртното наказание в страната скоро е отменено, присъдата е заменена с доживотен затвор, а след това “Ал Капоне от Мелбърн” е освободен условно. Друг чичо на Бианка, Едмондо, е участвал в бизнес с ротативки в Пърт и Мелбърн и е осъден за кражби, заплахи и нападение срещу полицията. Двете й сестри също обичат много разголени тоалети, но все пак не се разхождат по улиците така, че всички около тях да искат да затворят очи от срам.

Пошлост, липса на здрав разум

Появата на Бианка на най-престижните музикални награди в този вид не беше просто провокация или опит да привлече внимание върху себе си. Това беше пошлост, липса на здрав разум и дори знак, че нещо с нея или връзката, в която се намира не е съвсем наред. Ако Кание я е принудил да свали палтото, случката вече става трагична.

Камила Ридли Дей, моден критик и редактор

Правила си е куп корекции

За да постигне това тяло Бианка си е правила куп пластични интервенции - те включват процедури за скулптуриране на тялото като BodyTite, за контуриране на зони като бедрата, задните части и ръцете. Тя си е правила и естетични процедури за лице, за да подобри чертите си - инжекциите с ботокс са използвани за изглаждане на бръчките и фините линии, осигурявайки й по-младежки вид. Дермалните пълнители са използвани за подобряване на бузите и устните, добавяйки обем и дефиниция към тези зони.

д-р Фади Хамадани, пластичен хирург

Искаше само да е известна

Когато бяхме във връзка, съм убеден, че тя не беше фенка на Кание. Но винаги е искала да живее в голям град и да бъде известна. Момичето е талантливо и до последно преследва мечтата си да стане архитект. Подкрепям я каквото и да реши, а щом е щастлива с Кание, значи съм щастлив и аз. Откакто започна да излиза в неговата компания, тя също стана много популярна, сигурно е доволна.

Бившият й приятел Ник Форджан