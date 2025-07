Брус Дикинсън - Метъл емблема

Една от най-легендарните и най-успешните хеви метъл банди на всички времена „Айрън Мейдън“ празнува половин век от своето създаване. По повод юбилея кралският монетен двор на Великобритания изсича възпоменателна монета, похвали се в социалните мрежи Брус Дикинсън, който през последните няколко десетилетия е лицето и гласът на групата. Хеви метъл легендите се присъединяват към други изпълнители, увековечени в серията „Музикални легенди“ на Кралския монетен двор, сред които са „Куин“, Елтън Джон и Дейвид Боуи.

„Айрън Мейдън“ са безстрашни пионери в музиката, които вече половин век развяват знамето на Великобритания по целия свят. Монетата е перфектно съчетание на метъл и метал, и се надяваме да се превърне в ценна колекционерска находка както за нумизматите, така и за страстните фенове на рока“, каза Ребека Морган, ръководител на отдела за изработката на възпоменателни монети в Кралския монетен двор.

Юбилейната монета е изработена от Алберто Кирантес – „Акирант“, официален художник на „Айрън Мейдън“ от 2017 г. насам. Върху металния диск е изобразен талисманът на групата Еди „в динамична поза“, превърнал се в емблема на метъл индустрията. Еди е зомбиоподобен персонаж със зловещ външен вид, който се появява на обложките на всички албуми на групата, както и в сценичните им шоута, тениски, постери и друга мърчандайз продукция. По време на концертите на „Айрън мейън“ често се появява огромна кукла или човек в костюм на Еди, който участва в шоуто – броди по сцената, "сражава се" с музикантите, или се появява внезапно в драматичен момент.

Род Смолуд, мениджърът на „Айрън Мейдън“, коментира: „Наличието на Еди върху официална монета е продължение на невероятната одисея, която започна още през 1980 г., когато за първи път го открихме. Талисманът ни се е появявал върху пощенски марки, бирени бутилки, самолети, а сега и на законно платежно средство. За нас е чест, че Кралският монетен двор избра да отбележи петдесетата ни годишнина по толкова забележителен начин.“

„Създаването на монетата за „Айрън Мейдън“ е един от най-вълнуващите проекти в живота ми. Като дългогодишен фен на групата и на творчеството на създателя на Еди - предишния официален художник Дерек Ригс, исках да уловя не само емблематичния образ, но и бунтарския дух от 80-те години, който характеризира тяхната музика вече десетилетия. С тази работа отдавам почит на групата, която е вдъхновявала поколения любители на музиката по целия свят, и се надявам феновете да разглеждат всеки детайл толкова страстно, колкото анализират текстовете на песните“, каза авторът на проекта за монетата Алберто Кирантес.

Вокалистът Брус Дикинсън е лицето на групата от 1981 година, когато заменя оригиналния вокалист Пол Ди'Ано, и дебютира с албума "The Number of the Beast" (1982) – първият голям пробив на групата. През 1993 година обаче напуска групата, за да преследва солова кариера.

Завръща се триумфално през 1999 г. заедно с китариста Адриан Смит. Оттогава е постоянен член и записва някои от най-успешните албуми на групата.

Дни преди да навърши 67 години Брус Дикинсън е сред най-разпознаваемите и обичани фигури в историята на тежката музика и магнит за метъл ценители. И с други банди, и като соло изпълнител - той винаги е на преден план, с внушително алфа излъчване и неповторима творческа енергия. Бил е няколко пъти в България за концерти на „Арън Мейдън“ – за последно точно преди година, когато направи зрелищно шоу в Борисовата градина. Всеки, който е го е гледал на живо, знае за какво епично представяне става въпрос. Сценичната енергия на Дикинсън сякаш извира от друго измерение. Той тича, скача, катери се, насища пространството с адреналин и тестостерон. Неговият изключително мощен глас притежава невероятно широк диапазон и се разпознава веднага.

Дикинсън започва през 70-те години на миналия век като вокал на малки банди, препитаващи се от участия в английски пъбове. В края на десетилетието се присъединява към Samson, където става популярен със сценичното име Bruce Bruce. А както вече споменахме, преди 43 години става част от „Айрън мейдън“ и днес групата продължава да пише история.

Професионален пилот, вози бандата по турнета

И докато обикаля света за концерти пред десетки, а понякога и стотици хиляди еуфорични метъл фенове, Дикинсън разгръща невероятна палитра от паралелни дейности на най-високо ниво. Той е професионален пилот на пътнически самолети и често сам вози бандата на огромен Боинг 747 по световните турнета. Самолетът на "Мейдън“ се казва Ed Force One като намигване към чудовищния им талисман Еди. Дикинсън губи работата си на пилот преди десетина години след фалита на авио компанията, в която работи и така решава сам да си направи самолетен бизнес. През 2012-а основава Cardiff Aviation.

Той е институция, командва сцената

Брус Дикинсън е не просто певец – той е институция. Когато "Айрън Мейдън“ пуснаха ‘The Number of the Beast’, си спомням как стоях с приятели, зяпнали от възхита. Гласът му просто те изтръгва от реалността. Той даде нова дефиниция на това какво означава да си фронтмен в метъл група – не просто да пееш, а да командваш сцената, да водиш публиката като капитан на кораб в буря. А извън сцената е невероятно интелигентен и начетен човек.

Ларс Улрих, барабанист на „Металика“



Вдъхновява поколения музиканти

Брус е сред онези редки артисти, които вдъхновяват поколения музиканти. Той е пример за това как трябва да изглежда един истински фронтмен – харизматичен, интензивен, професионален. И не само това – той е и пилот, и писател, и лектор… И все пак си остава скромен. Това е вдъхновяващо по начин, който трудно се описва.

Тобиас Самет, вокалистът на Edguy

Този човек е като безсмъртен

Когато мислиш за класическите метъл вокали, първото име, което изниква, е Брус. Той съчетава техническа прецизност с театралност и дълбока емоция. Много вокалисти могат да изпеят високи тонове, но малцина го правят с толкова много характер. Има нещо почти оперно в подхода му. А най-интересното е, че успява да го поддържа през десетилетия, без да губи сила. Човекът е като безсмъртен.



Майк Портной, бивш барабанист на Dream Theater