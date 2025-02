Боб Дилън - Живот за голям екран

Утре по кината тръгва премиерно един от най-очакваните филми на годината - номинираният за шест награди “Оскар” “Напълно непознат”, разказващ истинската история на живата музикална легенда Боб Дилън. Лентата ни пренася в младостта на изпълнителя, а в главната роля влиза една от новите звезди на Холивуд - Тимъти Шаламе, а Дилън лично одобрява сценария. На 83 Боб Дилън не само вълнува феновете със своята история, но е още на сцена, прави нова музика и дори обяви турне през тази година.

“Напълно непознат” вече се превърна в една от най-обсъжданите ленти на годината е сериозен претендент за най-престижните награди “Оскар”, като ще се бори дори в категорията за най-добър филм. С участието си в “Напълно непознат”, Тимъти Шаламе стана 12-ият актьор, който получава номинация за “Оскар”, след като влиза в ролята на реален носител на “Оскар”. Джейсън Робардс, Кейт Бланшет и Рене Зелуегър са единствените, които я печелят досега.

Много от почитателите на живата легенда Боб Дилън бяха скептични дали 28-годишният актьор ще успее да се превъплъти достойно в неговия образ. Все пак Боб Дилън е култова фигура, един от най-влиятелните и значими автори на песни в историята. Освен това биографии се снимат по-често за вече починали звезди, а 83-годишният музикант все още е активен на сцената.

“Да, Тимъти Шаламе е наистина брилянтен като Боб Дилън в “Напълно непознат”, пише френският “Вог”. Под режисурата на Джеймс Манголд младият актьор облича ретро ризите и велурените якета на музиканта в биографичния филм за него, който тръгва по кината в цялата страна.

“Напълно непознат” проследява шеметния възход на 19-годишния Боб Дилън - загадъчен младеж от Минесота с китара в ръка, който отказва да се подчини на нормите и да бъде поставен в рамка. Докато изживява най-интимните си моменти, той прави противоречив избор с отзвук в целия свят с прочутото си електрическо рокендрол изпълнение на фолк фестивала в Нюпорт през 1965 г. - момент, който завинаги променя облика на популярната музика. Легендарният разказ за един от най-ключовите моменти в историята на музиката е на път да се превърне и в повратна точка за киното, според много от критиците.

От Mr Tambourine Man до Like a Rolling Stone - не може да се отрече, че Боб Дилън е оставил огромна следа в музикалната индустрия. Вдъхновен от музиката на Ханк Уилямс, Елвис Пресли и Литъл Ричард, емблематичният американски певец и автор на песни е гласът на цяло едно поколение. Известен със своето новаторски звучене и изразителни текстове, животът и постиженията на Дилън са пътуване през силата на музиката като средство за промяна, размисъл и разказване на истории.

Един от най-влиятелните музиканти на XX век е роден като Робърт Алън Цимерман на 24 май 1941 г. в Дулут, Минесота. Родителите му, Ейбрахам и Бийти Цимерман, са еврейски имигранти съответно от Украйна и Литва. Като дете Дилън е запленен от музиката. Слуша кънтри, блус и рокендрол по радиото.

Дебютният албум на Дилън от 1962 г. включва фолклорни и блус стандарти, вдъхновени от Гътри. Но вторият му албум, “The Freewheelin' Bob Dylan”, го изстрелва към славата. Песни като Blowin' in the Wind и A Hard Rain's A-Gonna Fall показват умението му да съчетава лични мисли със социални и политически коментари.

Средата на 60-те години на миналия век бележи възхода му към суперзвезда и най-иновативния му период. Албуми като The Times They Are A-Changin' (Времената се променят) и Bringing It All Back Home (Връщане на всичко у дома) отразяват бурните събития от онова време, като разглеждат гражданските права, войната и културните промени. Тези песни се превръщат в химн на епохата.

Боб Дилън изчезва внезапно от света на 29 юли 1966 г. На този ден той катастрофира тежко с любимия си мотоциклет. Няма го цели 8 години - нито един концерт, нито една публична изява. Не е ясно дали този инцидент играе роля в смяната на религията му - Дилън е отгледан в еврейските традиции, но след катастрофата приема християнството и заявява, че “Христос е единственият спасител на този свят.” Няколко негови албума отразяват промяната в религията му - Slow Train Coming от 1979 г., Saved и Shot of Love, издадени в следващите две години. През 1988 г. Дилън започва своето Never Ending Tour - Световно турне безкрай.

Оттогава има средно по 100 концерта на година и го е прекъсвал най-много за три месеца.

500 000 долара за чернова на негов хит

Фен манията по легендарния Боб Дилън не спира и до днес - преди дни машинописни чернови за хита му "Mr Tambourine Man" бяха продадени за повече от 500 000 долара на търг в САЩ. Двата пожълтели листа хартия съдържат три последователни чернови на текста, като на Третата чернова на песента от 1965 г. Дилън е направил бележки на ръка. На търга за Боб Дилън бяха предложени 60 предмета. 50 от тях бяха от личната колекция на американския музикален журналист Ал Ароновиц. За 222 250 долара беше продадена електрическа китара „Фендър Телекастър“ от 1983 г., която е била собственост на Дильн и на която той е свирил.

Качих 9 килограма за ролята

Положих много усилия за да вляза в образа на този велик музикант Боб Дилън. Не съм говорил затова, но се наложи да кача 9 килограма, защото вярвате или не, бях по-слаб от него.

Вече има много музикални биографични филми и аз исках да свърша страхотна работа. Обичам Боб Дилън, обичам този изпълнител. Нищо от това не е даденост. Щастлив съм, че той самият ме похвали след като гледа филма.

Актьорът Тимъти Шаламе

Даде ни ценни насоки за филма

Има особена отговорност когато разказваш историята на наш съвременник, на човек, който е жива легенда и след това ще има свое мнение, за начина, по които пресъздаваме емоциите, които той самият е изпитал. Боб Дилън не ни е критикувал, даде ни полезни насоки, съвети, изключително земен човек е.

Актрисата Ел Фанинг

Описа своето време в музиката си

Когато бях много, много млад, реших, че ще опиша моите времена, защото това правят другите хора, на които се възхищавах. Това направи чрез музиката си Боб Дилън, това направи Франк Синатра, направи го Ханк Уилямс, по много различен начини.

Певецът Брус Спрингстийн