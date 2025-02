Боен дрон е повредил защитния купол на АЕЦ Чернобил (ВИДЕО)

Руска атака с дрон тази нощ нанесе по първоначални данни сериозни щети на защитния корпус срещу радиация в атомната електроцентрала в Чернобил, съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

„Руски атакуващ дрон с фугасна бойна глава удари снощи куполът, защитаващ света от радиация от разрушения 4-ти енергоблок на Чернобилската атомна електроцентрала“, написа Зеленски. Според украинския президент в резултат на удара саркофагът е бил повреден и е започнал пожар, който бързо е потушен.

Според направените тази сутрин измервания равнището на радиация не се е повишило, добави Зеленски.

Last night, a Russian attack drone with a high-explosive warhead struck the shelter protecting the world from radiation at the destroyed 4th power unit of the Chornobyl Nuclear Power Plant. This shelter was built by Ukraine together with other countries of Europe and the world,… pic.twitter.com/mLTGeDYgPT

Става дума за външния купол около бетонния саркофаг, нова структура която украински специалисти, съвместно с колеги от други държави, издигнаха през 2019 г. Повече от 45 страни донори отделиха 2,2 млрд. евро за изграждането на съоръжението. Неговата задача е да изолира разрушения блок от околната среда и да го защити от разпространението на радиоактивен прах и аерозоли.

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) потвърди, че в нощта на 14 февруари около 01:50 ч. е избухнал взрив в Чернобилската атомна електроцентрала, последван от пожар в купола над четвърти енергоблок. Служители на агенцията на място съобщиха, че дронът се е ударил в покрива на защитната конструкция.

МААЕ съобщи, че персоналът по противопожарна безопасност и противопожарните автомобили са се отзовали на място за няколко минути. Не се съобщава за жертви.

"Нивата на радиация вътре и отвън остават нормални и стабилни. МААЕ продължава да следи ситуацията", се казва в съобщението.

During the night of 13-14 Feb, at around 01:50, IAEA team at the Chornobyl site heard an explosion coming from the New Safe Confinement, which protects the remains of reactor 4 of the former Chornobyl NPP, causing a fire. They were informed that a UAV had struck the NSC roof. pic.twitter.com/Ee5NSRgDo8