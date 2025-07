Борисов с първи коментар за приемането на еврото: Моите благодарности към всички български и европейски институции

Бойко Борисов с първи коментар относно приемането на еврото.



"България официално ще приеме еврото на 1 януари 2026 г. Моите благодарности към всички български и европейски институции, партньори, членове на парламента и всички, чиито усилия направиха това възможно", написа в Х лидерът на ГЕРБ.

Bulgaria will officially adopt the Euro on 1 January 2026.

🇧🇬🇪🇺 My gratitude to all Bulgarian & European institutions, partners, members of Parliament and everyone whose efforts made this possible!#ECOFIN @EUCouncil