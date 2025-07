20-годишна братовчедка на принцовете Уилям и Хари е намерена мъртва с огнестрелно оръжие в близост до нея, стана ясно по време на разследването, съобщава The Sun.

Роузи Рош, внучка на чичото на принцеса Даяна, е починала в семейния си дом на 14 юли. Тя е била намерена от майка си и сестра си, след като се е събирала, за да замине с приятели. В имота в Нортън, близо до Малмсбъри, Уилтс, близо до нея е намерено огнестрелно оръжие.

Областният коронер Грант Дейвис заяви, че полицията „е преценила, че смъртта не е подозрителна и няма намеса на трети лица“.

Роузи е изучавала английска литература в университета в Дърам.

