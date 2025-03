Брик от „По средата“ си пусна брада

Атикус Шафър страда от рядкото заболяване на костите

Атикус Шафър е известен най-вече с ролята си на ексцентричния Брик Хек в комедийния сериал „По средата“. Той е доказателство, че талантът, постоянството и позитивното отношение могат да преодолеят и най-големите препятствия. Въпреки че е роден с рядко генетично заболяване, което засяга телосложението и ръста му, Шафър успява да изгради успешна актьорска кариера и вдъхновява мнозина.

От ранна възраст е ясно, че той е различен от своите връстници – лекарите го диагностицират с остеогенезис имперфекта (OI), рядко генетично заболяване, известно като „болест на крехките кости“. OI причинява намалена костна плътност, повишена чупливост и забавен растеж, което води до по-ниска телесна височина и специфично телосложение.

Въпреки че животът с ОI е предизвикателство – всяко нараняване може да доведе до счупване на кост – Шафър и семейството му никога не позволяват болестта да го спре да постигне мечтите си. Вместо да го ограничава, разстройството става част от неговата идентичност, която той приема с невероятен оптимизъм.

Кариерата на Шафър започва през 2007 г., когато играе второстепенни герои в сериалите ''The Class'' и ''My Name is Earl''. Талантът и харизмата му бързо са разпознати и през 2009 г. получава ролята, която променя живота му – Брик Хек в сериала „The Middle”.

Брик, най-младият член на семейство Хек, е интелигентно, но донякъде необичайно дете, обсебено от книгите и склонно да разговаря със себе си. Страхотното чувство за хумор и уникалната външност на Шафър го правят перфектния избор за ролята и сериалът продължава цели 9 сезона.

В допълнение към телевизионните си роли, Атикус дава своя глас на много анимационни герои. Той никога не крие разстройството си, а често говори за него в интервюта, за да образова хората и да повиши осведомеността. Въпреки че състоянието му изисква да бъде предпазлив в ежедневните си дейности, той не позволява това да му попречи да постигне целите си.

„Има моменти, когато трябва да съм наясно с границите си, но никога не съм позволявал това да е водещо в живота ми“, казва той в интервю.

Неговият оптимизъм, хумор и смелост го превръщат в модел за подражание за много хора изправени пред подобни предизвикателства. Освен че говори открито за здравословното си състояние, Шафър е голям защитник на позитивното мислене и благодарността. Семейството му е неговата най-голяма подкрепа и той се опитва да живее пълноценно и да се наслаждава на интересите си, включително четене, видеоигри и писане.

Актьорът комуникира активно с феновете си в социалните мрежи, където често споделя вдъхновяващи анекдоти от живота си, а каналът му в YouTube, където хапва различни специалитети и дава своите ревюта, е истински хит. Днес Атикус е с брада и готин хипстър стил.