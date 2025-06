Британското разузнаване: Руската армия е дала около 1 милион убити и ранени в Украйна

От началото на инвазията в Украйна през 2022 г. руските въоръжени сили са загубили приблизително един милион души - убити и ранени, съобщи британското министерство на отбраната в социалната мрежа "X", позовавайки се на разузнавателни данни.

От този брой около 250 хиляди руски войници и офицери може да са загинали, което е най-голямата загуба за Русия след Втората световна война, подчертават британските военни.

Общите безвъзвратни загуби на руската армия - тоест убитите, изчезналите и тежко ранените, неспособни да се върнат на служба - възлизат на между 400 и 500 хиляди души.

В същото време, потокът от тежко ранени продължава да претоварва руската военномедицинска система на всички нива: от полеви болници до специализирани клиники. Това води до сериозни смущения в логистиката, недостиг на квалифициран персонал и изостряне на кадровата криза в медицинските подразделения, отбелязва Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

Според британското разузнаване, само от от началото на 2025 г. Русия е загубила над 200 000 военни.

Въпреки мащаба на загубите, руското командване, според британското Министерство на отбраната, продължава да се придържа към тактиката на числен натиск: използвайки голям брой личен състав, опитвайки се да изтласка украинските войски.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - June 12 2025.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/1vB3QSA41N#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6A054RdZ3a