Брус Спрингстийн - Живот за кино лента

Излезе официалният трейлър на дългоочаквания нов биографичен филм за Брус Спрингстийн, който тръгва по българските и световните кина тази есен. Звездата от "Мечката" Джеръми Алън Уайт играе младия музикант и изпълнява песните му в лентата, озаглавена "Спрингстийн: Избави ме от нищото". Последната година беше противоречива за изпълнителя, който имаше проблеми с гласа и отложи серия от концерти, но пък влезе в списъка на милиардерите на „Форбс“, след като навърши 75 години.

Филмът "Спрингстийн: Избави ме от нищото" е хроника на създаването на албума на музиканта от 1982 г. Nebraska, от който са част синглите Atlantic City, My Father's House и State Trooper. Албумът се смята за един от най-успешните на всички времена. Записан на четирипистов магнетофон в спалнята на Спрингстийн в Ню Джърси, той предефинира представите за рок музика и не просто променя кариерата на Спрингстийн, но и ражда една легенда.Самият Брус Спрингстийн, който също е участвал в процеса, вече е похвалил изпълнението на Уайт, наричайки го "страхотен актьор", който пее "много добре",

Трейлърът представя кратки откъси от филма, като в много от тях Уайт свири на китара.

Първата сцена показва как търговец на автомобили казва на музиканта "Знам кой си ти". Той сериозно отговаря: "Е, това те прави един от нас". Кадри показват Брус Спрингстийн като малко момче заедно с неговия баща, изигран от британския актьор Стивън Греъм. Филмът на "20 Сенчъри студиос" ще бъде пуснат по кината на 24 октомври.

В ролите са още актьорът от "Наследство" Джеръми Стронг който е дългогодишния наставник и мениджър на Спрингстийн Джон Ландау, звездата от "Круела" Пол Уолтър Хаузър в ролята на специалиста по китари Майк Батлан и актрисата от "Mайчиена неделя" Одеса Йънг в ролята на любовницата Фей.

Албумът Nebraska предхожда Born In The USA от 1984 г., заглавие на една от най-известните песни на 75-годишния Спрингстийн. То се появява след пробива на музиканта през 1975 г. със записа Born To Run. Режисьорът е Скот Купър, който пише сценария по едноименната книга на Уорън Занес. През 2009 години той режисьира Джеф Бриджис в „Лудо сърце“, за който той грабна Оскар.

Този филм е поредния за музикална легенда, след „Абсолютен непознат“, „Елвис“ и „Бохемска рапсодия“, всички които влязаха в надпреварата за Оскари-те. Миналата година Тимъти Шаламе бе номиниран за главна мъжка рол за образа на Боб Дилън, Рами Малек спечели за Фреди Меркюри в „Бохемска рапсодия“, а Остин Бътлър спечели БАФТА за Елвис.

Брус Спрингстийн е един от основоположниците на направлението хартланд рок, работите му варират от комерсиални рок албуми до по-мрачни и близки до кънтри музиката песни. Той дължи популярността си до голяма степен на интензивната си концертна дейност заедно със съпровождащата група E Street Band.

Влиянието в музиката му идва най-вече от британските групи "Енимълс", "Бийтълс", "Ролинг стоунс" и "Ху" Отключващият момент обаче е малко преди 7-ия му рожден ден, след изпълнението на Елвис Пресли в Шоуто на Ед Съливан през 1956 г.: "Беше разтърсващо - сякаш човешки атом разцепи света на две", казва той в биографичната си книга.

Спрингстийн продължава да е политически активен и да разделя американското общество с острите си коментари срещу президента Доналд Тръмп. Но за десетки милиони хора Спрингстийн винаги ще си остане просто един страшно известен американски певец, китарист и автор на песни. Той е легендарен с мащабните си турнета и дългите си концерти, по повече от три часа. Състоянието на Спрингстийн се оценява на 1,1 милиарда долара. Това се дължи в немалка степен на грандиозната продажба през 2021 г. на музикалния му каталог на Sony за около половин милиард долара. За своята над 50-годишна кариера "Шефът", както е наричан още Спрингстийн, е продал близо 140 милиона копия от албумите си по света.

Наричат го рокендрол поет

Брус Спрингстийн е носител на изобилие от награди, сред които освен двадесет статуетки “Грами” са и две отличия “Златен глобус” и един “Оскар” за песента “Улиците на Филаделфия” към звездната СПИН-драма “Филаделфия”, излязла през 1993-а. Две години по-късно той пак е номиниран - за парчето “Dead man walking” към едноименния филм с Шон Пен - но този път не печели. Музикалните критици поставят особено силен фокус върху таланта му на текстописец. Наричан е “рокендрол поет”, който “излъчва автентичността на работническата класа”. Много от представителите на истинската работническата класа обаче днес по-скоро биха имали проблем с това определение.

Показа своята уязвимост и сила

Снимането на Спрингстийн беше много вълнуващо, тъй като ми позволи да вляза в душата на артист, на когото отдавна се възхищавам, и да видя отблизо уязвимостта и силата, които стоят зад неговата музика. Преживяването приличаше на пътуване през паметта, мита и истината. И най-вече за мен беше привилегия да пренеса тази сурова емоционална честност на екрана и по този начин да се променя.

Режисьорът Скот Купър

Щастлив съм, че подкрепи филма

Много голям късметлия съм, че имам екип, който помага на млад актьор да влезе в ролята на истинска рок звезда. Работя с талантливи хора по вокала и музиката, за да се подготвя. Също така съм късметлия, че самият Брус подкрепя филма и имах възможност до него самия. Подготовката беше много забавна, но и голяма отговорност за мен.

Актьорът Джеръми Алън Уайт

Това е най-отдаденият артист

Винаги ще искам да свиря с Брус Спрингстийн. Той е най-вдъхновяващият, най-отдаденият, най-целенасоченият артист, когото съм виждал. Обичам да съм около хора като него. Такива истории заслужават да бъдат разказвани и се надявам новият филм да успее да предаде на младата публика поне част от неговата изключителна харизма.

Барабанистът Макс Уайнбърг