Барбара Стрейзънд - Родена за звезда

Дни след като навърши 83, легендарната певица и актриса Барбара Стрейзънд побърза да съобщи, че няма никакво намерение да забавя темпото и вече завършва нов албум, в който ще изненада феновете си с дуети, с някои от най-големите имена в музиката днес - Пол Маккартни, Боб Дилън, Джеймс Тейлър, Стинг (Fragile), Сийл, Марая Кери, Ариана Гранде и други. Албумът е озаглавен "Тайната на живота: Партньори, том втори" и ще излезе на 25 юни.

"Винаги съм обичала да пея дуети с талантливи артисти. Те ме вдъхновяват по уникални и различни начини... и правят времето ни в студиото истинска радост", каза Барбара Стрейзънд в изявление малко след като навърши 83 години. "Възхищавам се на всички тях и се надявам да се насладите на нашите съвместни изпълнения толкова, колкото аз се наслаждавах по време на записите с моите чудесни партньори", отбеляза певицата станала любимка на публиката с оригинала на „Роди се звезда“, чийто скорошен римейк тя никак не одобри.

В 11 песни Барбара си партнира с големи звезди като Пол Маккартни (My Valentine), Боб Дилън (The Very Thought of You), Джеймс Тейлър (Secret O" Life), Стинг (Fragile), Сийл (Love Will Survive), Марая Кери и Ариана Гранде (One Heart, One Voice) и други.

Първата песен е емоционален кавър на The First Time Ever I Saw Your Face ("Първият път, когато видях лицето ти"), записан заедно с Хозиър. Сингълът първоначално е написан от английския фолк изпълнител Юън Маккол за съпругата му Пеги Сийгър, но именно кавърът на покойната Роберта Флак се откроява - и не само защото е използван в любовна сцена между Клинт Истууд и Дона Милс във филма му от 1971 г. Play Misty for Me ("Пусни "Мисти" за мен"). Стрейзънд и Хозиър сега й придават свой собствен прочит.

По време на цялата си забележителна кариера, Барбара Стрейзънд многократно споделя сцената под светлините на прожекторите, за да създаде някои от най-запленяващите дуети в музикалната индустрия. Повече от шест десетилетия, тя е водена от безпогрешен усет към избор на песни и творчески колаборации – в студиото и в концертната зала.

С феноменалния си глас и интересната си външност Барбара Стрейзънд прави шеметна кариера, за каквато дори не си е мечтала. А както пише критик в „Ню Йорк Таймс“ още през 1993 г., тя се радва на културен статус, който само един друг американски артист, Франк Синатра, е постигнал през втората половина на ХХ век. Устремът й към високите критерии на музикалната и театралната сцена, а и към тънкостите на талантливия режисьорски поглед в областта на филмовото изкуство, сякаш няма граници.

Освен супер успешна изпълнителка Барбара Стрейзънд е филмова и театрална актриса, певица, режисьор, продуцент, сценарист, композитор, дизайнер, фотограф, писател, хуманитарен активист и филантроп.

Кариерата на Барбара Стрейзънд е белязана от множество постижения и от поредица първи места. Тя е е единственият артист с колекция от награди Оскар (2 статуетки), Тони, Еми (5 награди), Грами (10 награди включително за цялостно творчество и наградата Grammy Legend Award), 12 статуетки Златен глобус, Национален медал на изкуствата, както и Орден на почетния легион на Франция и Награда за цялостен принос на Американския филмов институт.

Тя е също така и първата жена режисьор с награда на Кенеди център.Трите филма, които режисира получават 14 номинации за Оскар. Фондацията, която основава – The Streisand Foundation – е дарила до момента милиони долари на повече от 2100 души и над 700 неправителствени организации.

Родена е в Бруклин, Ню Йорк, на 24 април 1942 година. Нейният баща, Еманюъл, умира, когато тя е само на 15 месеца. Майка й, Даяна, не я окуражава да развива кариера в шоубизнеса, убедена, че Барбара не е достатъчно атрактивна. Първият ѝ успех е в един гей бар в Манхатън. Но големият й пробив идва през 1962 г., когато се появява на Бродуей в малка роля в мюзикъла „Мога да ти го продам на едро“.

Още след дебюта си тя подписва първия си договор с „Калъмбия Рекърдс”. Първият й албум - „Албумът на Барбра Стрейзънд“, печели две награди "Грами" през 1963 г. Следва шеметна кариера и водещи роли в холивудски филмови продукции, сред които „Роди се звезда“ . „Какво става, Докторе?“, „Заради Пийт“, „Каквито бяхме“.

Най-продаваната певица на всички времена

Барбара Стрейзънд е една от 14-те знаменитости с награди в музиката, киното и театъра. Тя е определяна от редица класации като най-продаваната изпълнителка за всички времена и единствената жена във вечната класация Топ 10 на най-продаваните артисти с продажби от над 72 милиона копия. Стрейзънд е единственият звукозаписен артист с Номер 1 албуми в 5 последователни десетилетия и притежава 51 златни албума, 30 платинени и 13 мулти-платинени. Дискографията й се допълва от 8 златни DVD-и албума, 6 платинени и 3 мулти-платинени.

Остава легенда завинаги

Когато иконични артисти като Тони Бенет, Барбра Стрейзънд или Лайза Минели застанат зад теб и кажат: "Той е следващият", хората им вярват. Всеки път когато имам възможността да застана заедно с нея на сцената това е колкото невероятна и неизмерима чест, толкова и отговорност, защото нямам право да я предам и да не съм достатъчно добър. Тя винаги е безпогрешна, годините за нея са само цифри и неслучайно е легенда завинаги.

Майкъл Бубле, певец и композитор

Музиката й промени живота ми

Открих Барбра Стрейзънд, слушайки нейните албуми в библиотеката на Карнеги в Питсбърг - това наистина промени всичко за мен. Промени начинът, по който възприемам музиката и цялостното представяне на сцената. Барбара е артист във всеки един смисъл на думата, в най-пълния и качествен вид - тя усеща музиката и изкуството с цялото си същество. Възхищавам й се!

Били Портър, актьор и певец

Живяла е много интересно и смело

Има причина Барбра Стрейзънд и Лайза Минели да имат толкова дълги кариери. Те са направили много различни и иновативни неща и са живели наистина интересен и смел живот. Барбара Стрейзънд просто е добра във всичко, с което се захване – не знам да има област на изкуството, в която тя да няма десетки награди. И милиони фенове.

Сара Брайтман, оперна певица