Дженифър Лопес - Иска груб секс

Латино лъвицата от Бронкс Дженифър Лопес стана на 56 години, радва се на живота след развода с Бен Афлек, обикаля Европа с концерти и все по-открито да говори за секс. За „хард“ секс. Тази седмица по време на шоу в Италия тя разказа, че понякога обича грубите креватни игри. „Трябва да бъда честна с вас – понякога през нощта ми идва различно настроение. Не знам за вас, но аз... да – и понякога ми харесва да е грубо“, призна една от най-успешните поп звезди на нашето време.

„В други дни съм по-романтична“, продължи певицата по време на турнето си. „Палиш свещи, пускаш тиха музика. Тогава предпочитам всичко да се случва бавно. Но има и такива дни… може би защото е нов период за мен, може би заради горещото лято… когато се чувствам малко по-палава. Случвало ли ви се е? Да имате желание да сте непослушни? В такива моменти обичам всичко да се случва бързо и страстно“, каза още Лопес, преди да представи и новата си песен „Up All Night“, в която мнозина разпознават послание към бившия ѝ съпруг Бен Афлек.

Двамата периодично се събират и разделят. Още по време на първата им връзка кръстиха звездната двойка „Бенифър”. За повторното скъсване се говореше от известно време. За пръв път мълвата плъзна по-ярко из медиите броени дни след миналия рожден ден на певицата в края на юли. Тогава тя отпразнува в компанията на близки и приятели, а следа от Афлек нямаше. Джей Ло организира парти в стил „Бриджъртън”, на което гостите бяха облечени като кралски особи от XIX век. Събитието обаче беше горчиво преживяване за Лопес не само заради отсъствието на Афлек, но и заради действията му същия ден. Тогава стана ясно, че актьорът е купил собствен имот в Лос Анджелис за малко над 20 милиона долара. Къщата разполага с пет спални и е много по-близо до града, което позволява на Афлек да прекарва повече време с трите си деца от разваления си брак с Дженифър Гарнър. Междувременно Лопес остава в Бевърли Хилс. Това се случи и на фона на пуснатия за продажба общ дом на двойката там. Той разполага с 12 спални и 24 бани, като цената му възлиза на 68 милиона долара. Това е с около 8 милиона повече, отколкото бе купен през 2023 година. Въпреки силното начало на връзката си, Лопес и Афлек изчезнаха от полезрението на папараци и фенове, което създаде слухове за проблеми. Постепенно те се увеличаваха, като стана ясно, че двамата живеят отделно. Първо се говореше, че те са решили да си дадат почивка, за да се фокусират върху професионалните си проекти, но това оправдание бързо беше изключено от фенове и близки до тях източници.

Твърди се, че Лопес е направила всичко възможно да спаси брака си - тя дори отмени турнето си This is Me... Now, с което трябваше да промотира едноименния си нов албум и това донесе на звездата загуби за милиони. Известната двойка се сгоди през април 2022 година, след като развалиха първия си годеж през септември 2003 година. Дженифър Лопес и Бен Афлек се запознават на снимачната площадка на абсолютния провал „Трудна свалка” и започват връзка през юли 2002 година. Сгодяват се през ноември, но отлагат сватбата само дни преди плануваната церемония.

Сочната бонбонена дива от Бронкс все пак мисли и за работа. Наскоро тя нагази в дълбоки води с интригуващ филмов проект - гангстерска драма за възхода и падението на кокаиновата кралица Гризелда Бланко. А в нова документална поредица известни психиатри твърдят, че Дженифър е „пристрастена към любовта” и просто “не може без мъж”. Ясно е, че Бен бързо ще бъде сменен.

Лопес има зад гърба си три развода, а това беше четвърти. А освен с пиенето, Афлек имаше страшни проблеми с хазарта и пробваше да се съвземе с кратки афери като тази с кубинката Ана де Армас.

Целият живот на Лопес е танци, песни, кино и шоу. От петгодишна тръгва на уроци по бални танци и фламенко. Много ѝ допада рапът, който звучи от улицата, а когато става на 14 успява да убеди родителите си да ѝ разрешат да учи пеене. Участва в школските постановки и организира малки спектакли вкъщи със сестрите си. Има и спортни успехи в гимнастиката, член е на отбора по софтбол.

Преди да завърши училище Дженифър вече ходи по кастинги копнее да стане звезда, на която да се възхищава цял свят. И го постига.

От „Влакът трезор“ до „Обратен завой“

Дебютът на Лопес в „голямото кино” е филмът “Моето семейство” от средата на 90-те години на миналия век. За ролята на младата Мария Санчес латино лъвицата получава висока оценка и възможности за бъдеща изява. Доказва се като елитна екранна дива с мейнстрийм филмите “Джак”, “Анаконда”, “Обратен завой”, “Влакът трезор” и др.

В музиката тя има още повече успехи и продажби, постоянно е в медиите и с връзките си, а в последните години е вдъхновение за милиони дами с невероятната си физическа форма.

Само си я спомнете в „Анаконда“

Дженифър Лопес никога няма да бъде Мерил Стрийп или Катрин Хепбърн в киното, но все пак успя да се докаже и като актриса. Особено силна беше нейната изява в „Анаконда“. Само си я спомнете. Дженифър успя да „премери сили“, така да се каже, с огромната тропическа змия, която тормозеше екипажа на корабче, тръгнало по водите на Амазонка. Лопес беше идеална за ролята и доказа, че може да бъде главна актриса в комерсиален филм.

Марк Крумоуд, филмов критик

Живее в свят на проститутки и гамени

Струва ми се, че светът слабоумно се побърка покрай разводите на Брад Пит и Джоли, после на Джони Деп и Амбър Хърд, а после и на Дженифър Лопес и Бен Афлек. Истината е, че шоубизнесът е място за гамени и проститутки. Тези хора не стават.

Не съм сигурен, че е здравословно за толкова много хора истински да се вълнуват от личния живот на долнопробните знаменитости. Да, те са богати и известни, но са жалки човешки същества.

Джон Дърбишайър, коментатор

Искаше ми се да е грозна и глупава

Мога нарека Дженифър Лопес една от най-добрите си приятелки и се гордея с това. Любопитно е, че се запознахме по инициатива на нейния бивш съпруг Марк Антъни. Той беше решил, че ще си допаднем и предложи да се срещнем. Ако трябва да бъда честна, бях предубедена от перфектния ѝ образ - надявах се на живо Дженифър да е по-грозна, но всъщност беше още по-красива. Дори казах това: По дяволите, защо си толкова хубава? После си казах - най-вероятно е глупава. Но и това изобщо не е така.

Лиа Ремини, актриса