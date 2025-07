Ким Кардашиян - В центъра на скандала

Документалният филм на BBC „Ким Кардашиян и диамантеният обир“, който разследва едно от най-нашумелите престъпления срещу знаменитости през последното десетилетие, вече е наличен за стрийминг в платформата HBO Max и може да се гледа и в България. През 2016 г., по време на Седмицата на модата в Париж, маскирани нападатели, преоблечени като полицаи, нахлуват в частната резиденция на риалити звездата, наета по време на престоя ѝ във френската столица, връзват я и я заключват в банята, докато обират бижута на обща стойност над 10 милиона долара.

Престъплението шокира света и доведе до международно разследване, което разкри мрежа от възрастни френски престъпници, наричани от медиите „старци разбойници“. Сред най-ценните откраднати вещи е 20-каратов диамантен пръстен, подарен ѝ от съпруга ѝ по онова време — рапърът Кание Уест, оценен на стойност над 4 милиона долара.

С ексклузивен достъп до приятели на семейството Кардашиян, френските правоприлагащи органи и журналисти, следили случая отблизо, филмът разкрива какво наистина се е случило онази нощ, както и съдебното развитие почти десетилетие по-късно.

Филмът е продукция на Firecracker Films за BBC Three и BBC Current Affairs. Главен креативен директор на Firecracker Films е Джес Уилкинс, а креативен директор е Сам Емери, които също са и изпълнителни продуценти на проекта. Режисьор е Бен Брайънт, а продуцент – Джесика Сартенеър. Редакторски принос имат Насфим Хак и Джоана Кар от BBC.

Отделно от това най-известната риалити звезда Ким Кардашиян скоро се похвали, че е сбъднала мечтата си и вече е дипломиран адвокат. „За нас е абсолютна чест да стоим тук днес, не само като ментори, но и като свидетели на едно от най-вдъхновяващите юридически пътешествия, които някога сме виждали“, заяви Джесика Джаксън, адвокат, който е работил с Кардашиян по време на обучението ѝ.

Джаксън също така отбеляза, че през шестте години Кардашиян е посветила „общо 5184 часа на юридическо обучение, това е време, което тя е отделила, докато е отглеждала четири деца, ръководила е бизнес, снимала е телевизионни предавания и се е появявала в съдебните зали, за да се застъпва за другите“.

Находчивата американка с арменски корени, често наричана най-известното момиче, което не се е прочуло благодарение на някакъв талант, бързо съумява да осребри славата си и прави пари от всичко, дори и от обира на бижутата си. Днес тя е една от най-богатите и влиятелни жени в света, официално е милиардерка според „Форбс“, притежава свои марки козметика, парфюми, спортни облекла и други. Сега където и да отиде, за нея винаги се говори дълго след това. Каквото и да облече, става модерно, а армията й от над 350 милиона последователи само в Инстаграм следи всяка нейна крачка.

Кимбърли “Ким” Кардашиян е родена на 21 октомври 1980 г. в Лос Анджелис, дъщеря на прокурора от арменски произход Робърт Кардашиян. Тя е средната от трите сестри от клана Кардашиян, които днес също са богати и известни - Кортни, Ким и Клоуи. Прочува се благодарение на семейното риалити Keeping Up with the Kardashians, което се излъчва от 2007 г. В шоуто участват майка ѝ Крис със своя втори съпруг - олимпийският шампион в десетобоя от Монреал 1976 Брус Дженър, плюс общо десетте им деца, повечето от предишни бракове.

Риалитито бе истинска сензация цели 13 години и продължи допреди две години. Първата медийна изява на Ким обаче е нейно секс видео с певеца Рей Джей, снимано през 2003 г. и появило се уж случайно в интернет. “Vivid Entertainment” купуват правата за 1 млн. долара и разпространяват филма под заглавието “Ким Кардашян: суперзвезда”. Тя съди компанията за собствеността върху филма. В края на април същата година Ким оттегля обвинението и получава обезщетение от Vivid в размер на 5 млн. долара.

Личният ѝ живот винаги е под светлините на прожекторите – през 2012 година започва да излиза с хитовия рапър и продуцент Кание Уест, с когото вдигат пищна сватба във Венеция две години по-късно и имат общо четири деца – две от тях износени от сурогатна майка. С шумен развод и куп скандали двамата се разделиха официално през 2022 година.

Обявиха я за „Мъж на годината“

В края на 2023 г. Ким Кардашиян отново доказа, че няма граници, които да не може да прекрачи. Тогава американското издание на списание GQ я обяви за „Мъж на годината“, в престижна ежегодна класация, в която традиционно попадат най-влиятелните фигури от света на бизнеса, спорта и поп културата. В съзвучие с наградата, Ким позира на корицата на изданието в делови мъжки костюм. Тя бе обявена за “Мъж на годината” в категория “Магнат” заради това, че брандът за бельо Skims, в който тя е съосновател заедно с Ема Греде и Йенс Греде, стана официален партньор на НБА и пусна мъжка линия.

Най-мощната инфлуенсърка в света

Ким е най-важната и най-мощна инфлуенсърка в света. Всеки път, когато носи, публикува или говори за дадена модна марка, веднага се наблюдава значително покачване в популярността и продажбите. Тя успя да стане незаобиколим фактор още преди големия бум на социалните мрежи, когато вече всеки се мисли за звезда. Ким наистина е такава и хората я следват, а не просто я гледат.

Дизайнерът Томи Хилфигър

Съжалявам, че имам деца от нея

Съжалявам, че имам деца точно от Ким Кардашиян. Това беше моя грешка. Не исках да имам деца с този човек още след първите два месеца, откакто бях с нея, но това не беше Божият план. Тя изобщо не спазва уговорката ни да прекарвам половината от времето с децата си. Качва ги в социалните мрежи, за да печели пари от тях, цялото ѝ поведение е ужасно.

Бившият ѝ съпруг Кание Уест

Извоюва си място под прожекторите

Във Vogue е удоволствието да показваме онези, които определят културата в дадения момент, които предизвикват интереса и чието присъствие оформя начина, по който светът изглежда и виждаме нещата. Ким Кардашиян, чрез силата на характера си, създаде място за себе си в прожекторите на света и това изисква истински кураж. Всичко, което тя прави или носи става модерно, изумителна е.

Главният редактор на Vogue Ана Уинтур