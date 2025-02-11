БФС определи съдиите за следващия кръг в елита

Автор: Христина Колева
Футбол БГ

Съдийската комисия към БФС обяви реферите за предстоящите мачове от 21-ия кръг на Еfbet лига:   

14 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.

Ботев (Враца) - Локомотив (София)
 ГС:    Георги Николов Кабаков    АС1:    Мартин Веселинов Маргаритов    АС2:    Светослав Колев Енчев
4-ТИ:    Денислав Йорданов Сталев    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Станимир Илков Илков
 СН:    Александър Костадинов Костадинов     
 
15 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.
Крумовград - Черно море
 ГС:    Кристиян Николов Колев    АС1:    Георги Пламенов Тодоров    АС2:    Дарин Василев Иванов
4-ТИ:    Любослав Бисеров Любомиров    ВАР:    Радослав Петров Гидженов    АВАР:    Владимир Вълков Вълков
 СН:    Георги Василев Йорданов     
 
15 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.
Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив) 
 ГС:    Георги Димитров Давидов    АС1:    Даниел Милков Ников    АС2:    Никифор Деянов Велков
4-ТИ:    Михаел Петков Павлов    ВАР:    Георги Милков Гинчев    АВАР:    Георги Йорданов Дойнов
 СН:    Станислав Георгиев Тодоров     
 
15 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.
Хебър - Левски
 ГС:    Димитър Димитров Димитров    АС1:    Петър Велизаров Митрев    АС2:    Марио Георгиев Данаилов
4-ТИ:    Красимир Маргаритов Кръстев    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов
 СН:    Николай Йорданов Колев     
 
16 февруари 2025 г., неделя, 12:30 ч.
ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Септември Сф
 ГС:    Венцислав Георгиев Митрев    АС1:    Георги Любомиров Минев    АС2:    Драгомир Руменов Милев
4-ТИ:    Геро Георгиев Писков    ВАР:    Валентин Станчев Железов    АВАР:    Васил Стоянов Шавов
 СН:    Антон Симеонов Генов     
 
16 февруари 2025 г., неделя, 15:00 ч.
ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое - Стара Загора
ГС:    Иво Венциславов Андреев    АС1:    Мартин Емилов Венев    АС2:    Иво Николаев Колев
4-ТИ:    Кристиян Младенов Тодоров    ВАР:    Драгомир Димитров Драганов    АВАР:    Мартин Живков Великов
 СН:    Георги Генов Нарлев     
 
16 февруари 2025 г., неделя, 17:30 ч.
ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924
 ГС:    Красен Иванов Георгиев    АС1:    Христо Пламенов Хаджийски    АС2:    Красимир Атанасов Атанасов
4-ТИ:    Мариян Георгиев Гребенчарски    ВАР:    Владимир Вълков Вълков    АВАР:    Християна Красимирова Гутева
 СН:    Йордан Костадинов Иванов     
 
17 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.
ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948
ГС:    Станимир Лозанов Тренчев    АС1:    Мирослав Максимов Иванов    АС2:    Дениз Пиринов Соколов
4-ТИ:    Любомир Николаев Вушовски    ВАР:    Мариян Георгиев Гребенчарски    АВАР:    Мартин Иванов Марков
 СН:    Костадин Ангелов Гергинов     

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.

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