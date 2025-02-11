БФС определи съдиите за следващия кръг в елита

Съдийската комисия към БФС обяви реферите за предстоящите мачове от 21-ия кръг на Еfbet лига:

14 февруари 2025 г., петък, 17:30 ч.

Ботев (Враца) - Локомотив (София)

ГС: Георги Николов Кабаков АС1: Мартин Веселинов Маргаритов АС2: Светослав Колев Енчев

4-ТИ: Денислав Йорданов Сталев ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Станимир Илков Илков

СН: Александър Костадинов Костадинов



15 февруари 2025 г., събота, 12:30 ч.

Крумовград - Черно море

ГС: Кристиян Николов Колев АС1: Георги Пламенов Тодоров АС2: Дарин Василев Иванов

4-ТИ: Любослав Бисеров Любомиров ВАР: Радослав Петров Гидженов АВАР: Владимир Вълков Вълков

СН: Георги Василев Йорданов



15 февруари 2025 г., събота, 15:00 ч.

Спартак (Варна) - Ботев (Пловдив)

ГС: Георги Димитров Давидов АС1: Даниел Милков Ников АС2: Никифор Деянов Велков

4-ТИ: Михаел Петков Павлов ВАР: Георги Милков Гинчев АВАР: Георги Йорданов Дойнов

СН: Станислав Георгиев Тодоров



15 февруари 2025 г., събота, 17:30 ч.

Хебър - Левски

ГС: Димитър Димитров Димитров АС1: Петър Велизаров Митрев АС2: Марио Георгиев Данаилов

4-ТИ: Красимир Маргаритов Кръстев ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Николай Йорданов Колев



16 февруари 2025 г., неделя, 12:30 ч.

ПФК ЛОКОМОТИВ ПЛОВДИВ 1926 АД - ПФК Септември Сф

ГС: Венцислав Георгиев Митрев АС1: Георги Любомиров Минев АС2: Драгомир Руменов Милев

4-ТИ: Геро Георгиев Писков ВАР: Валентин Станчев Железов АВАР: Васил Стоянов Шавов

СН: Антон Симеонов Генов



16 февруари 2025 г., неделя, 15:00 ч.

ПФК Лудогорец 1945 - ПФК Берое - Стара Загора

ГС: Иво Венциславов Андреев АС1: Мартин Емилов Венев АС2: Иво Николаев Колев

4-ТИ: Кристиян Младенов Тодоров ВАР: Драгомир Димитров Драганов АВАР: Мартин Живков Великов

СН: Георги Генов Нарлев



16 февруари 2025 г., неделя, 17:30 ч.

ПФК ЦСКА - София ЕАД - ПФК Арда Кърджали 1924

ГС: Красен Иванов Георгиев АС1: Христо Пламенов Хаджийски АС2: Красимир Атанасов Атанасов

4-ТИ: Мариян Георгиев Гребенчарски ВАР: Владимир Вълков Вълков АВАР: Християна Красимирова Гутева

СН: Йордан Костадинов Иванов



17 февруари 2025 г., понеделник, 17:30 ч.

ПФК Славия 1913 - ФК ЦСКА 1948

ГС: Станимир Лозанов Тренчев АС1: Мирослав Максимов Иванов АС2: Дениз Пиринов Соколов

4-ТИ: Любомир Николаев Вушовски ВАР: Мариян Георгиев Гребенчарски АВАР: Мартин Иванов Марков

СН: Костадин Ангелов Гергинов

СК при БФС си запазва правото на ПРОМЕНИ в назначенията.