България на CPAC Hungary 2025: Сдружение РОД представя Шествието за семейството

CPAC Hungary 2025 е сред водещите международни форуми, които събират консервативни лидери, граждански организации и мисловни центрове от цял свят. Събитието се организира от Alapjogokért Központ (Център за основни права) и се провежда в унгарската столица Будапеща като част от световната платформа CPAC (Conservative Political Action Conference).

Форумът ще се проведе на 29 май (четвъртък) и 30 май (петък). Сред участниците тази година е и Сдружение РОД, като партньор и представител от България.

Какво е CPAC?

CPAC (Conservative Political Action Conference) е платформа за обсъждане на политики и ценности, свързани със суверенитет, свобода на словото, семейство, сигурност и национална идентичност. Събитието в Унгария се утвърди като основен форум за европейски и международни участници с подобна визия за обществото.

Българското участие

Сдружение РОД участва в CPAC Hungary 2025 като партньор, за да представи свои инициативи и позиции пред международни партньори. Една от тях е голямото Шествие за семейството – за семейството от мъж, жена и техните деца, в контрапункт на София Прайд.

"Подготовката за CPAC 2025 тече в пълна сила, а Сдружение РОД сме тук да представим България на нашите партньори и най-вече за голямото Шествие на семейството!", каза Давид Александров, съпредседател на Сдружение РОД. "Участието в CPAC създава възможност за диалог и сътрудничество с други организации и лидери, които работят в защита на традиционни и консервативни обществени модели", допълни той.

Послания и теми на форума

Форумът е ясно позициониран по ключови теми. Част от посланията, изписани в залата, включват:

NO MIGRATION, NO GENDER, NO WAR!

Без миграция, без джендър, без война!

FIGHT CLUB – GLOBALISTS VS SOVEREIGNISTS

Боен клуб – глобалисти срещу суверенисти

NO ALIENS, NO CRIME

Без нелегални мигранти, без престъпления

UNITED WE STAND

Обединени устояваме

THE AGE OF PATRIOTS

Ерата на патриотите

Тези фрази очертават основните акценти в съдържанието на CPAC Hungary 2025 – теми, които се обсъждат от гледна точка на национален интерес, обществен ред и културна идентичност.

Присъствието на Сдружение РОД в рамките на CPAC Hungary 2025 е възможност за изграждане на контакти и обмен на опит с участници от различни държави. Представянето на Шествието за семейството е част от този диалог, като се поставя въпросът за ролята на семейството в съвременното общество и необходимостта от политики, които го подкрепят.