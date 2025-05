Вандали подпалиха имението, в което е израснала принцеса Даяна (СНИМКИ)

Част от историческото наследство на принцеса Даяна е сериозно повредена след палеж в имението Алторп, вековната резиденция на семейство Спенсър в Нортхамптъншир. Фермерска къща в големия имот беше напълно унищожена от пламъци при инцидент, който властите разследват като умишлен палеж.

Граф Чарлз Спенсър, братът на покойната принцеса, направи новината публично достояние в публикация в платформата X, където сподели снимки на щетите, причинени от пожара. Според него сградата е била необитаема по време на инцидента, но разрушенията остават болезнен удар за семейство Спенсър.

"Шокиран съм да науча, че една от селските къщи в имението Алторп, за щастие необитаема, очевидно е била подпалена от вандали снощи", написа той в социалната мрежа. "Много е жалко, че някой би могъл да сметне подобно деяние за форма на забавление".

Stunned to learn that one of ⁦@AlthorpHouse⁩’s farmhouses - fortunately, unoccupied at the time - was apparently burnt down by vandals last night. With thanks to ⁦@northantsfire⁩ for doing their very best.

So very sad that anyone would think this a fun thing to do. pic.twitter.com/lYyvkzJLnA