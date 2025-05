Вижте новият огромен хангар на Иран, пълен с едни от най-опасните дронове (ВИДЕО)

Иранският Корпус на гвардейците на ислямската революция (КСИР) разкри нов подземен хангар за военни дронове, отбелязвайки поредната стъпка в усилията на страната да демонстрира военните си способности. Беше публикуван и видеоклип, показващ разположението и въоръжението на съоръжението.

Съобщението съвпадна с остри критики от страна на американските законодатели. Председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън и висши републиканци осъдиха ролята на Иран в глобалните конфликти по време на събитие в Капиталия, на което беше показан заловен дрон, произведен в Иран, като символ на обхвата на Техеран от Украйна до Близкия изток.

IRGC's Navy unveils new underground drone hangar amid threats by the US and Israel to target Iran's nuclear energy facilities.



