Водеща на BBC News отказа да се съобрази с полово неутралния език, поправи "бременни хора" на "жени" в ефир (ВИДЕО)

Водеща на BBC News бързо поправи фразата „бременни хора“ на „жени“ в ефир, противопоставяйки се на новите изисквания за полово неутрален език.

Мартин Кроксал, която работи в BBC повече от три десетилетия, завъртя очи заради езика, използван в оригиналния сценарий на новините, преди бързо да вземе нещата в свои ръце.

По време на дневните новини в събота Кроксал четеше новина за това кои групи са най-застрашени от заболявания, свързани с жегата. Представяйки новото изследване от Лондонското училище по хигиена и тропическа флора, автосуфлърят я подтикна да предупреди, че „бременните хора“ трябва да бъдат особено внимателни в настоящата гореща вълна във Великобритания.

След като прочете „бременни хора“, Кроксал веднага поправи оригиналния сценарий на „жени“, преди да завърти очи.

„Малкълм Мистри, който участва в изследването, казва, че възрастните, бременните хора — ЖЕНИТЕ! — и тези с предшестващи здравословни проблеми трябва да вземат предпазни мерки“, каза водещата на новините.

Не след дълго новинарският репортаж стана популярен в социалните мрежи, като хиляди хора изразиха подкрепата си за решението на Кроксал да промени използвания език. Сред най-пламенните ѝ поддръжници беше авторката на „Хари Потър“ Дж. К. Роулинг, която се втурна да похвали водещата на новините.

„Имам нов любим водещ на BBC“, написа Роулинг в X.

Кроксал, от своя страна, наруши мълчанието си относно изпитанието в социалните мрежи в неделя вечерта, след като моментът привлече вниманието на масмедиите.

„Огромно благодаря на всички, които избраха да ме последват днес, независимо от причината“, написа тя в X, заедно със снимка на себе си по време на новинарския репортаж. „Беше доста изпитателно пътешествие…“

Журналистката отговори и индивидуално на последователите си, които се бяха свързали с нея през целия ден, включително един, който се надяваше, че няма да бъде „изправена“ пред шефовете на BBC.

„Подготвена съм“, отговори Кроксал на доброжелателката, доказвайки, че не е обезпокоена от каквито и да било последици, които може да ѝ се случат. По-късно тя поясни, че клипът, в който тя поправя „бременни хора“ на „жени“, не е изкуствен интелект, след като няколко души поставиха под въпрос автентичността му.

Кроксал работи за BBC повече от 30 години, като започва работата си през 1991 г.

През 2001 г. тя се присъединява към екипа на BBC News и оттогава е водеща на широк спектър от програми, включително World News Today, BBC Weekend News, Dateline London и BBC News at One.

BBC presenter reads “pregnant people” from the teleprompter and then corrects it to “women”.



Takes a brave, brave lady to do this at the BBC. 😅 pic.twitter.com/TXsmO6RHbW