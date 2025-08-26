Водно торнадо се появи край Синеморец (СНИМКИ)

Водно торнадо e заснето тази сутрин над Черно море край Синеморец, става ясно от снимки, публикувани във Фейсбук групата "Прогнозата за времето, НИМХ". Рядкото явление е заснето около 8:45 ч.

Водното торнадо, или смерч, е въртящ се стълб от въздух и водна мъгла, който се образува над водна повърхност, за разлика от класическото торнадо, което се наблюдава над сушата.

Това е метеорологично явление, често свързано с топли и влажни условия, и може да се появи над океани, езера или реки.

Смерчове могат да се образуват и при хубаво време - при спокойни, топли условия под купести облаци. Тези явления обикновено са по-слаби и краткотрайни.

Торнадичните водни смерчове се образуват над вода или преминават от сушата към водата, често по-силни бури. Обикновено включват въртящи се ветрове, понякога достигащи скорости от 80 км/ч или повече, и могат да вдигнат вода, създавайки видима фуния. Те обикновено са по-малко опасни от торнадата на сушата, но могат да представляват риск за лодки, крайбрежни райони или авиацията, ако са интензивни.

Най-често се срещат в тропични или субтропични региони и не са толкова характерни за нашите географски ширини.