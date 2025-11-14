Вучич заяви, че е обсъдил мира в Украйна на срещата си с Макрон

Обсъдихме стратегически въпроси

Сръбският президент Александър Вучич заяви, че по време на тричасова среща с френския президент Еманюел Макрон е обсъдил възможността за постигане на мир в Украйна, а не доставките на оръжие или боеприпаси, съобщават сръбски медии.

След разговорите в Париж той заяви пред репортери, че разговорът е бил фокусиран върху стратегически въпроси и бъдещи стъпки.

„Обсъдихме стратегически въпроси и какво ни очаква в предстоящия период“, подчерта Вучич.

Сръбският президент посочи, че на срещата не са били обсъждани военни доставки.

„Обсъдихме ситуацията в Украйна. И, вярвате или не, не говорихме за оръжия или боеприпаси. Говорихме за мир и кога и как може да бъде постигнат мир. Това ми дава голяма надежда“, каза още Вучич.