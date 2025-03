Въпрос за Шарапова засрами Гришо (ВИДЕО)

Мастърсът в Маями организира интересна среща на фенове и тенисисти в гондола, която минава в близост до комплекса, където се провежда този турнир, а един от участниците беше Григор Димитров, който в един момент от разговора си с феновете изпадна в неудобна ситуация. Той беше попитан от две момичета коя би била идеалната му съпруга.

- Ъъъ... Не знам. Не знам, може би защото не съм готов да се оженя! - засмя се българинът.

