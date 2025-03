В блато е паднала бронираната машина, с която изчезнаха четирима американски войници в Литва

Спасителите в Литва копаят в торфено блато във военна тренировъчна зона, за да извадят автомобила на четиримата американски войници, които са в неизвестност от два дни, съобщава "Ройтерс".

Войниците от бронираната спасителна машина M88 Hercules са били на учение на полигон близо до границата с Беларус, където американските части извършват ротация от 2019 г.

Тяхното превозно средство беше локализирано вчера, потънало на повече от 5 метра дълбочина. Вече е източена достатъчно вода от блатото, за да започне копаене за изваждането на бронираната машина, заяви министърът на отбраната Довиле Сакалиене след проучване на мястото.

Стотици литовски и американски войници с десетки превозни средства работят на мястото и проучват близките гори с надеждата да намерят войниците. "За нас техните войници са като наши войници", изтъкна началникът на армията Раймундас Вайкснорас.

Until the very last minute we shall not lose hope, we will do everything to find the missing soldiers. Lithuania, just like US, does not leave our own behind. And for us 🇺🇸 troops are our own — they are OUR soldiers and friends.



