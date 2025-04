Геоложката служба на САЩ: Броят на жертвите в Мианмар може да надхвърли 100 000 (ВИДЕО)

Геоложката служба на Съединените щати (USGS) заяви, че между 10 000 и 100 000 души може да са били убити след земетресението с магнитуд 7,7, което удари близо до Мандалай, в центъра на страната, в петък и беше усетено в съседните нации, съобщава Newsweek.

Към събота потвърденият брой на загиналите надхвърли 1600 с повече от 3400 ранени, според Асошиейтед прес (АП).

Трудностите при придвижване в страната, която е във вихъра на гражданска война, породиха опасения, че броят на жертвите може да скочи значително.

Земетресението удари по обяд местно време в петък близо до Мандалай, последвано от няколко вторични труса, включително един с магнитуд 6,4 по Рихтер, които събориха сгради и мостове и изкривиха пътища.

Международната организация на Червения кръст в Мианмар каза пред BBC , че повече от 18 милиона души живеят в засегнатата зона и много от тях ще бъдат без сигурен подслон, достъп до чиста вода или надеждно здравеопазване.

Мианмар обяви извънредно положение в шестте най-засегнати региона след земетресението, докато в съседен Тайланд градските власти в Банкок съобщиха, че досега са открити шестима мъртви, 26 ранени и 47 все още са в неизвестност.

В актуализация в 6:51 сутринта GMT (1:51 сутринта ET), USGS каза, че има 24 процента шанс да има между 1000 и 10 000 общо смъртни случаи и 35 процента вероятност между 10 000 и 100 000.

Има и 32 процента шанс броят на жертвите да надхвърли 100 000, според американския правителствен орган, който отбеляза, че населението в засегнатите райони е живяло предимно в структури, които са уязвими на земетресения, въпреки че съществуват устойчиви структури.

В столицата на Мианмар Найпидо екипи поправяха повредени пътища, докато електричеството, телефонните и интернет услугите останаха прекъснати, съобщи Асошиейтед прес.

Гражданска война бушува от 2021 г., което означава, че страната няма инфраструктура за справяне с подобни природни бедствия. Недостигът на машини принуди оцелелите да копаят в пръстта с голи ръце, за да се опитат да спасят онези, които все още са в капан под развалините.

„Има твърде много развалини и никакви спасителни екипи не са дошли за нас“, каза 25-годишният Хтет Мин Оо, оцелял от земетресението, пред Ройтерс в Мандалай, описвайки как някои от членовете на семейството му остават в капан под срутена сграда.

Журналистът на свободна практика Томас ван Линге публикува кадри в X , бивш Twitter , показващи пукнатини в земята след земетресението.

Incredible footage shows the moment the 7.7 earthquake hit in central Myanmar.



The ground is literally breaking apart. pic.twitter.com/BMQ2zfxP3z