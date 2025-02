Гневни родители превзеха заседанието на училищен съвет, показал на децата им ЛГБТИ книга с голи хора. Дори Мъск се намеси (ВИДЕО)

Възмутени родители от северната част на щата Ню Йорк превзеха заседанието на училищния съвет тази седмица, настоявайки да разберат защо техните деца в началното училище са разглеждали „LGBTQIA+“ книга, която включва изображения на голи хора и БДСМ (робство/доминация/садо-мазохизъм) ентусиасти.

Голяма и оживена тълпа от родители се събра в аудитория на окръг Монро във вторник и изрази притесненията си пред директора и училищния съвет на Пенфийлд относно това, че техните малки деца имат достъп до книгата „Парадът на дъгата: Празник на LGBTQIA+ идентичности и съюзници“.

Противоречивата книга разказва историята на младо момиче и двете й майки, които присъстват на ЛГБТ парад. Тя проследява живота на дете, което изследва своята „полова идентичност“. Урокът на книгата за децата е „да разбият стереотипите и да прегърнат разнообразието“, според описанието.

„Парадът на дъгата“ включва изображения на гол човек, показан отзад, и гей двойка, облечени в кожено БДСМ облекло.

Учениците, на които е показана книгата, са били от 1 до 5 клас — което означава, че са приблизително на възраст от 5 до 11 години.

В книгата има и рисунка на жена, която върви по улицата напълно гола.

Родителите в Пенфийлд, разбира се, не бяха доволни и позволиха на началник Таша Потър да вкуси гнева им.

„Ако смятате, че това е подходящо деца, значи нещо не е наред с вас“, каза Джон Федърс, баща, на срещата, според WHEC, добавяйки: „Трябва да имате умствена оценка. Няма причина това да е в училищата.“

